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Готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России

Россия не планирует идти на уступки по мирным переговорам для окончания войны в Украине.

сегодня, 09:38
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Автор:
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп пытается завершить войну в Украине, а его команда впервые ведет прямые переговоры с Россией, что произошло впервые после начала полномасштабного вторжения. Однако последние заявления чиновников из Кремля свидетельствуют, что Россия не желает идти на уступки во время мирных переговоров для окончания войны.

Готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны (ISW) указывает, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, а также другие временно оккупированные территории. Кроме того, он потребовал "демилитаризации" Украины. А глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность того, что Россия пойдет на территориальные уступки во время предстоящих переговоров.

"Кремль повторил свои требования, чтобы Украина уступила Россию дополнительную территорию на востоке и юге Украины и расформировала украинскую армию в будущем, продолжая заявлять, что Кремль не желает идти на территориальные уступки в каких-либо мирных переговорах", — говорится в отчете.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также отреагировал на недавние заявления россиян отметив, что Путин хочет и дальше продолжать войну.

"Лавров и Небензя прогнозируемо демонстрируют Трампу, что Россия не хочет мира, что Путин хочет повысить ставки и качать переговорный трек за счет накопленных ресурсов на войну в течение этого года. Все заявления о новых территориальных уступках — это плевок в лицо каждому, кто хочет справедливости", — указывает Коваленко.

В то же время он отмечает, что "Россию надо бить и сильно", а в идеале направлять политику на развал России, что должно стать основой любых разговоров с режимом Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае объяснили, почему против полного поражения или развала России на войне против Украины

Также "Комментарии" писали, что США назвали уступки, на которые должен пойти Путин для окончания войны.



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