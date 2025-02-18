Готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп пытается завершить войну в Украине, а его команда впервые ведет прямые переговоры с Россией, что произошло впервые после начала полномасштабного вторжения. Однако последние заявления чиновников из Кремля свидетельствуют, что Россия не желает идти на уступки во время мирных переговоров для окончания войны.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Институт изучения войны (ISW) указывает, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, а также другие временно оккупированные территории. Кроме того, он потребовал "демилитаризации" Украины. А глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность того, что Россия пойдет на территориальные уступки во время предстоящих переговоров.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также отреагировал на недавние заявления россиян отметив, что Путин хочет и дальше продолжать войну.
В то же время он отмечает, что "Россию надо бить и сильно", а в идеале направлять политику на развал России, что должно стать основой любых разговоров с режимом Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае объяснили, почему против полного поражения или развала России на войне против Украины
Также "Комментарии" писали, что США назвали уступки, на которые должен пойти Путин для окончания войны.
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