Готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России

Президент США Дональд Трамп пытается завершить войну в Украине, а его команда впервые ведет прямые переговоры с Россией, что произошло впервые после начала полномасштабного вторжения. Однако последние заявления чиновников из Кремля свидетельствуют, что Россия не желает идти на уступки во время мирных переговоров для окончания войны.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны (ISW) указывает, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, а также другие временно оккупированные территории. Кроме того, он потребовал "демилитаризации" Украины. А глава МИД РФ Сергей Лавров исключил возможность того, что Россия пойдет на территориальные уступки во время предстоящих переговоров.

"Кремль повторил свои требования, чтобы Украина уступила Россию дополнительную территорию на востоке и юге Украины и расформировала украинскую армию в будущем, продолжая заявлять, что Кремль не желает идти на территориальные уступки в каких-либо мирных переговорах", — говорится в отчете

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также отреагировал на недавние заявления россиян отметив, что Путин хочет и дальше продолжать войну.

"Лавров и Небензя прогнозируемо демонстрируют Трампу, что Россия не хочет мира, что Путин хочет повысить ставки и качать переговорный трек за счет накопленных ресурсов на войну в течение этого года. Все заявления о новых территориальных уступках — это плевок в лицо каждому, кто хочет справедливости", — указывает Коваленко.

В то же время он отмечает, что "Россию надо бить и сильно", а в идеале направлять политику на развал России, что должно стать основой любых разговоров с режимом Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае объяснили, почему против полного поражения или развала России на войне против Украины

Также "Комментарии" писали, что США назвали уступки, на которые должен пойти Путин для окончания войны.