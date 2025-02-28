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Готова ли РФ идти на территориальные уступки: о чем сигнализирует заявление Путина

ISW продолжает оценивать, что Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

Заявления российского диктатора Владимира Путина и официальных лиц Кремля сигнализируют, что РФ сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки". Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

Готова ли РФ идти на территориальные уступки: о чем сигнализирует заявление Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что правитель России Владимир Путин и российские чиновники продолжают отвергать условия переговоров, предложенные США, и требовать от Украины отказаться от территорий, которые Россия не оккупирует.

В своем обращении к коллегии Федеральной службы безопасности 27 февраля Путин заявил, что Россия продолжит усиливать операции ФСБ на Донбассе и в так называемой "Новороссии".

27 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

В обзоре указывают, что Путин и другие российские чиновники ранее определяли так называемую "Новороссию" как всю восточную и южную Украину (включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области), хотя ее точные границы вызывают споры даже среди российских ультранационалистов.

Путин ранее требовал, чтобы Украина сдала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, хотя российские войска не оккупировали значительную часть Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Новые официальные заявления России о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, указывают на то, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки", – отмечают эксперты.

В обзоре указывают на то, что российские войска сейчас оккупировали небольшую часть Харьковской области и Кинбурнскую косу в Николаевской области и пытаются продвинуться к границе с Днепропетровской областью, и Кремль может использовать оккупацию Россией ограниченной территории в этих областях как фальшивую предпосылку для того, чтобы требовать от Украины отказаться от еще большей территории.

"ISW продолжает оценивать, что Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, которые требуют компромиссов, и считает, что сможет достичь своих военных целей в средне- и долгосрочной перспективе", – констатировали аналитики.

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