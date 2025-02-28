Готова ли РФ идти на территориальные уступки: о чем сигнализирует заявление Путина

Заявления российского диктатора Владимира Путина и официальных лиц Кремля сигнализируют, что РФ сохраняет "максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки". Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что правитель России Владимир Путин и российские чиновники продолжают отвергать условия переговоров, предложенные США, и требовать от Украины отказаться от территорий, которые Россия не оккупирует.

В своем обращении к коллегии Федеральной службы безопасности 27 февраля Путин заявил, что Россия продолжит усиливать операции ФСБ на Донбассе и в так называемой "Новороссии".

27 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Донбасс и "Новороссия" являются "неотъемлемой" частью России.

В обзоре указывают, что Путин и другие российские чиновники ранее определяли так называемую "Новороссию" как всю восточную и южную Украину (включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области), хотя ее точные границы вызывают споры даже среди российских ультранационалистов.

Путин ранее требовал, чтобы Украина сдала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, хотя российские войска не оккупировали значительную часть Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

"Новые официальные заявления России о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, указывают на то, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки", – отмечают эксперты.

В обзоре указывают на то, что российские войска сейчас оккупировали небольшую часть Харьковской области и Кинбурнскую косу в Николаевской области и пытаются продвинуться к границе с Днепропетровской областью, и Кремль может использовать оккупацию Россией ограниченной территории в этих областях как фальшивую предпосылку для того, чтобы требовать от Украины отказаться от еще большей территории.

"ISW продолжает оценивать, что Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, которые требуют компромиссов, и считает, что сможет достичь своих военных целей в средне- и долгосрочной перспективе", – констатировали аналитики.

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