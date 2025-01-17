Готовится ли Кремль к окончанию «СВО»: Песков рассказал об ожиданиях от переговоров с Трампом

Путинский режим не ожидает значительных подвижек в позиции США относительно войны в Украине, несмотря на заявления о готовности к переговорам. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью российскому пропагандистскому информа "РИА-Новости" заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Прибегать к каким-то чрезмерным ожиданиям не нужно, коренных изменений быть не может", — заявил Дмитрий Песков.

При этом главный рупор Кремля добавил, что Владимир Путин пользуется огромной поддержкой населения, успехи России на фронте тоже влияют на это. Таким образом Песков намекнул, что внутри России якобы ничто не может мотивировать Путина как можно скорее завешать так называемую "СВО".

Отметим, в ходе этого же интервью Песков заявил, что в Кремле негативно отреагировали на пункт договора о партнерстве Лондона и Киева о сотрудничестве в Азовском море, которое Россия считает "внутренним".

Дмитрий Песков отметил, что Великобритания – это страна НАТО, поэтому "возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам России не может не беспокоить". Кроме того, главный рупор Кремля утверждает, что Путин пользуется огромной поддержкой населения, а успехи России на фронте якобы тоже влияют на это.

Напомним, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев впервые за время своей работы во главе правительства. Он подписал с президентом Владимиром Зеленским договор, который на Даунинг-стрит называют "знаковым столетним партнерством" с Украиной.

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