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Готовы ли россияне терпеть войну еще два года, – результаты опроса

32% опрошенных россиян ждут "присоединения" новых территорий Украины

сегодня, 12:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", подавляющее большинство, а именно 86,7% граждан России готовы терпеть продолжение войны в Украине в течение ближайших двух лет. При этом 45% думают, что война продлится полгода-год, 28% – 1-2 года. 13% ожидают завершение войны за ближайшие шесть месяцев, сообщают российские СМИ со ссылкой на исследование консалтинговой группы "Полилог".

Готовы ли россияне терпеть войну еще два года, – результаты опроса

Россияне. Фото: из открытых источников

Большинство опрошенных респондентов (около 70%) уверены, что России удастся сохранить Крым и территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, о попытке аннексии которых было объявлено в сентябре. 32% опрошенных ждут оккупации, а затем аннексии и других территорий Украины в будущем. Лишь 9% выразили мнение, что все захваченные земли вернутся под контроль Украины.


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Примерно половина опрошенных россиян (52%) считает, что война закончится "сменой режима в Украине в интересах России". 38% надеется на "демилитаризацию Украины".

Около половины (52%) опрошенных считают, что война закончится "сменой режима в Украине в интересах России". 38% ждут "демилитаризации Украины". 

Что касается последствий войны, 77% россиян уверены в укреплении международного авторитета России. Кроме того, после войны, по мнению 54% россиян, произойдет "сплочение российского общества". 59% ожидают, что Россия восстановит отношения с "недружественными" странами, 75% ждут возвращения ушедших иностранных компаний, еще 60% не верят в изоляцию страны от мировой экономики после войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом в Польше.

Также издание "Комментарии" сообщало – продвижение ВСУ на Лиманском направлении приостановилось: военные назвали причину.




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