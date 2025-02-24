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Граждане РФ призвали отказаться от любых переговоров с Путиным

Представители «Форума свободной России» раскритиковали переговоры Путина и Трампа

24 февраля 2025, 14:18
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Ткачик Олеся

По случаю полномасштабного вторжения РФ, которое состоялось три года назад "Форум свободной России" выдал заявление.

Граждане РФ призвали отказаться от любых переговоров с Путиным

Владимир Путин

В заявлении указано, что Владимир Путин является убийцей, военным преступником и лжецом. Также там подчеркивается, что все прислужники путинской диктатуры, причастные к этой агрессии, должны предстать перед справедливым судом и понести заслуженное наказание за свои преступления. Украина заслуживает быть восстановленной в своих международно признанных границах — полностью, без каких-либо компромиссов или уступок агрессору.

"Также мы призываем отказаться от любых переговоров с Путиным. Путин — это международный преступник, бросающий вызов всему цивилизованному миру. Он неизбежно обманет и использует переговоры для продвижения агрессии. Любые попытки умиротворить тирана обречены на провал и приведут лишь к дальнейшей эскалации. Цель переговоров, которые российские власти ведут с представителями США, не имеет ничего общего с миром. Это попытка навязать Украине капитуляцию на условиях агрессора", — сказано в заявлении.

Там также указывается, что под маской дипломатии Путин стремится расколоть и задушить Украину, используя администрацию Трампа для продвижения своих замыслов. Единственный путь к прочному миру — это тотальное поражение и военный разгром путинского режима.

Помимо этом представители "Форума свободной России" осудили переговоры Соединённых Штатов с Путиным без участия Украины. Также они назвали абсурдными требования президента Дональда Трампа о передаче украинских природных ресурсов в обмен на помощь.

Кроме того, участники "Форума свободной России" поддержали решение Украины отказаться от проведения выборов в условиях российской агрессии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине считают, что лучше проводить переговоры с РФ с позиции силы.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02AvBQKVbeBHjwsWtA4hhNHAh3nAZ8N1rWKbQZTY2iLen2gZBoKrLS6APbwPdGyXeBl&id=100001589654713
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