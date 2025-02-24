Граждане РФ призвали отказаться от любых переговоров с Путиным

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Ткачик Олеся
По случаю полномасштабного вторжения РФ, которое состоялось три года назад "Форум свободной России" выдал заявление.
Владимир Путин
В заявлении указано, что Владимир Путин является убийцей, военным преступником и лжецом. Также там подчеркивается, что все прислужники путинской диктатуры, причастные к этой агрессии, должны предстать перед справедливым судом и понести заслуженное наказание за свои преступления. Украина заслуживает быть восстановленной в своих международно признанных границах — полностью, без каких-либо компромиссов или уступок агрессору.
Там также указывается, что под маской дипломатии Путин стремится расколоть и задушить Украину, используя администрацию Трампа для продвижения своих замыслов. Единственный путь к прочному миру — это тотальное поражение и военный разгром путинского режима.
Помимо этом представители "Форума свободной России" осудили переговоры Соединённых Штатов с Путиным без участия Украины. Также они назвали абсурдными требования президента Дональда Трампа о передаче украинских природных ресурсов в обмен на помощь.
Кроме того, участники "Форума свободной России" поддержали решение Украины отказаться от проведения выборов в условиях российской агрессии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине считают, что лучше проводить переговоры с РФ с позиции силы.
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