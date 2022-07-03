Громкие взрывы в российском Белгороде: разрушения 11 многоэтажек – есть погибшие

За последние месяцы, когда в Украине идет полномасштабная война, все уже привыкли, что в российской Белгородской области, которая граничит с Украиной, время от время слышны взрывы. Но вот сегодня с утра губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что была целая серия громких взрывов, в результате 11 многоэтажных домов частично разрушены, также пострадали частные дома, минимум три человека погибли, еще четыре госпитализированы. Как передает портал "Комментарии", об этом губернатор Белгородской области написал у себя в Телеграмм.

Взрывы в Белгороде. Фото: Гиркин в Твиттер

Вячеслав Гладков написал, что после продолжительных громких взрывов оказался охвачен огнем жилой частный дом по улице Маяковского. Говоря о причинах Гладков предположил, что сработала ПВО, но о более детальных причинах пока рано говорить.

Позже губернатор сообщил, что уже три человека погибли после взрывов и пожара, также четыре обратились за помощью к медикам. По предварительным подсчетам, разрушения зафиксированы в 11 многоквартирных домах. По меньшей мере, 39 частных жилых домов разрушены частично, из них 5 полностью.

В свою очередь бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал у себя в Твиттер, написав, что все уже понятно – это оказались учения ПВО, можно расходиться.

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