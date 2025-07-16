Громкое фиаско бункера стало реальностью: назван неотвратимый факт крушения режима Путина

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес России, поставив ультиматум Владимиру Путину – 50 дней на достижение мирного соглашения. По мнению публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, эти полтора месяца могут оказаться решающими для самого путинского режима, ведь ситуация внутри России способна резко обостриться.

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Пионтковский подчеркнул, что конец лета может стать символической вехой – провал российского наступления выглядит почти неизбежным. И именно этот провал кардинально изменит тональность любых разговоров с Путиным, в том числе со стороны Запада.

В то же время не менее важен внутриполитический контекст. В России уже заметна волна паники, которая только усилится в случае неудачи на фронте. По словам публициста, главную угрозу для Кремля теперь представляют не оппозиционные либералы, а бывшие фанаты путинского режима, в частности, так называемые Z-военкоры. Именно из их среды, по мнению эксперта, может появиться новый "Пригожин".

Кстати, стоит упомянуть: летом 2023 года основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж, остановившийся в нескольких сотнях километров от Москвы. Через два месяца он погиб в крушении самолета в Тверской области.

Пионтковский подчеркнул, что провал летнего наступления будет воспринят в Кремле как серьезное стратегическое и политическое поражение. Это может стать началом конца путинской системы. Если же одновременно случится еще и удар по Ирану – например, со стороны Израиля – это станет двойным ударом, который режиму в Москве будет очень тяжело выдержать.

Как уже писал портал "Комментарии", военный аналитик и главный редактор Defence Express Иван Киричевский оценил возможности российской армии в планах оккупации украинских территорий в административные границы в течение 60 дней — заявление, которое, по словам Путина, якобы озвучил Трампу.