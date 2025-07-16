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Громкое фиаско бункера стало реальностью: назван неотвратимый факт крушения режима Путина

Главную опасность для Путина представляют не сторонники либеральных идей, а его бывшие верные соратники, в частности, Z-военкоры.

16 июля 2025, 07:30
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес России, поставив ультиматум Владимиру Путину – 50 дней на достижение мирного соглашения. По мнению публициста из Вашингтона Андрея Пионтковского, эти полтора месяца могут оказаться решающими для самого путинского режима, ведь ситуация внутри России способна резко обостриться.

Громкое фиаско бункера стало реальностью: назван неотвратимый факт крушения режима Путина

Фото: из открытых источников

Пионтковский подчеркнул, что конец лета может стать символической вехой – провал российского наступления выглядит почти неизбежным. И именно этот провал кардинально изменит тональность любых разговоров с Путиным, в том числе со стороны Запада.

В то же время не менее важен внутриполитический контекст. В России уже заметна волна паники, которая только усилится в случае неудачи на фронте. По словам публициста, главную угрозу для Кремля теперь представляют не оппозиционные либералы, а бывшие фанаты путинского режима, в частности, так называемые Z-военкоры. Именно из их среды, по мнению эксперта, может появиться новый "Пригожин".

Кстати, стоит упомянуть: летом 2023 года основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал вооруженный мятеж, остановившийся в нескольких сотнях километров от Москвы. Через два месяца он погиб в крушении самолета в Тверской области.

Пионтковский подчеркнул, что провал летнего наступления будет воспринят в Кремле как серьезное стратегическое и политическое поражение. Это может стать началом конца путинской системы. Если же одновременно случится еще и удар по Ирану – например, со стороны Израиля – это станет двойным ударом, который режиму в Москве будет очень тяжело выдержать.

Как уже писал портал "Комментарии", военный аналитик и главный редактор Defence Express Иван Киричевский оценил возможности российской армии в планах оккупации украинских территорий в административные границы в течение 60 дней — заявление, которое, по словам Путина, якобы озвучил Трампу.



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Источник: https://24tv.ua/tramp-dav-putinu-50-dniv-ugodu-yak-tse-mozhe-prizvesti-do-zlamu_n2870858
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