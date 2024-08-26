Гросси лично возглавит миссию: когда прибудет на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник лично посетит Курскую АЭС на фоне "серьезной ситуации".

Рафаэль Гросси

"Учитывая серьезность ситуации, я лично возглавляю миссию Международного агентства по атомной энергии на Курскую атомную электростанцию в Российской Федерации", — заявил Гросси.

До этого в МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию. Известно, что Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.

Также "Комментарии рассказывали, что Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию, а затем прибыть в Киев. В частности, в интервью Bloomberg он выразил серьезную обеспокоенность по поводу боевых действий в непосредственной близости от российской атомной электростанции. Гросси подчеркнул, что у двух блоков этой станции нет дополнительного защитного купола, который бы сдерживал радиацию в случае аварии. Он сообщил, что у блоков на Курской АЭС есть только обычная крыша, что делает активную зону реактора уязвимой. Когда учитываете, что войска находятся в пределах досягаемости артиллерии, это вызывает серьезную обеспокоенность как у меня, так и у МАГАТЭ, заявил Гросси.

В свою очередь эксперты отмечают, что вероятный визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС будет использован РФ для замедления продвижения ВСУ в Курской области.



