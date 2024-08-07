Губернатор Курской области доложил Путину о прорыве границы: как отреагировал российский диктатор

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, как российский диктатор Владимир Путин отреагировал на прорыв украинско-российской границы в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Алексей Смирнов опубликовал видео в телеграмм-канале где сообщил, что доложил оперативную обстановку Путину. По словам губернатора Курской области, российский диктатор держит ситуацию на личном контроле.

"Ночью доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям", — рассказал Смирнов о реакции Путина на прорыв границы в Курской области.

Также Смирнов сообщил, что из приграничного региона массово начали убегать местные жители на собственном транспорте. Тем, кто не может самостоятельно покинуть участки боевых действий, местные власти помогают с эвакуацией.

"Из зоны боевых действий автобусом и на личном транспорте вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек. За сутки с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрела выехало несколько тысяч человек", — рассказал Смирнов.

Напомним, что 6 августа российские СМИ и телеграмм-каналы начали сообщать о прорыве границы в Курской области. По их заявлениям, на 7 августа украинские военные захватили несколько населенных пунктов на территории РФ. Украина не комментирует ситуацию официально.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне жалуются на ООН из-за событий в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, какие населенные пункты могли захватить украинские военные в России.