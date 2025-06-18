ГУР предупреждает: Россия готовит новый плацдарм

На фоне глобального потепления и открытия новых стратегических возможностей в Арктике — в частности, залежей полезных ископаемых и Северного морского пути — Кремль активизирует деятельность в регионе Государство-агрессор пытается закрепить там свое экономическое и военно-техническое присутствие под видом "научной деятельности". Об этом заявляет представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, передает портал "Комментарии".

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Отмечается, что ключевым инструментом реализации арктической стратегии РФ выступает государственное предприятие "арктический и антарктический научно-исследовательский институт". Формально структура выполняет "научные задачи", однако фактически — является звеном ресурсно-военного проекта Москвы, цель которого:

• проведение геологической разведки новых газовых и нефтяных месторождений;

• анализ ледовой обстановки в Северном море для прокладки судоходных маршрутов;

• моделирование изменений климата и океанографических условий до 2035 г. с целью долгосрочного планирования эксплуатации региона.

Научные экспедиции, организуемые институтом, изучают температуру воды, силу течений, динамику ветров, а также прогнозируют изменения ледникового покрова. Все эти данные имеют двойное назначение как для гражданского использования, так и для планирования военных операций и передвижения флота.

Параллельно РФ развивает инфраструктуру региона: устанавливает коммуникационное оборудование, в частности, системы спутниковой связи, которые могут использоваться для координации арктических операций Северного флота РФ и обеспечения действий беспилотных систем.

"Мир должен быть готов к тому, что очередные "научные инициативы" кремля — лишь занавес для новой фазы милитаризации Арктики. Государство-агрессор постепенно превращает регион в плацдарм для проекции силы, контроля за логистическими путями и доступа к ресурсам. Если международное сообщество и дальше будет недооценивать эти процессы, Север может стать следующей зоной напряжения”, — Андрей Черняк, представитель ГУР МО Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Западе назвали страну НАТО, по которой ударит РФ после Украины.