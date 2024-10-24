Хамство не имеет границ: посол РФ в Сеуле набросился с угрозами на Южную Корею

Посол Москвы в Сеуле Георгий Зиновьев прокомментировал возможность поставок оружия Южной Кореей Украине. При этом он подчеркнул, что такие действия, точно повлияют на отношения с РФ.

Южная Корея

"Поставки оружия в Украину не изменили бы исход конфликта, но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом", — заявил российский дипломат.

По его мнению, в такой ситуации РФ и Южная Корея лишились бы возможности восстановить двусторонние отношения.

Зиновьев добавил, что взаимодействие РФ с Южной Кореей отличается от ее нынешних отношений с западными странами. Сейчас перспективы налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном с его союзниками даже "не просматриваются", а вот восстановление ее связей с Сеулом было бы "желательно".

"Не теряю надежды, что, несмотря на все очевидные трудности, в перспективе мы сможем вернуть связи на трек здорового развития", — добавил Зиновьев.

Российские дипломат также призвал южнокорейских экспертов "серьезно подумать" о том, что действительно может стать угрозой для их страны. По его словам, выбор стоит между "гипотетической отправкой" военных из КНДР в зону "специальной военной операции" и последствиями, с которыми Южная Корея столкнется в случае снабжения Украины летальным оружием.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Сеул может передать Украине наступательное вооружение собственного производства. Например, Украина может получить боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактические ракетные комплексы, а также системы противовоздушной обороны разного радиуса действия.





