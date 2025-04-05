Хочет ли Путин мира: дипломат назвал убедительные аргументы

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Марьян Ощановский
Украина – последнее препятствие для российского диктатора Владимира Путина на пути в Европу, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.
РФ хочет воевать. Фото из открытых источников
По его словам, далее Путин может проводить провокации на всех этих границах.
Все типы провокаций напоминают действия Гитлера против Польши, когда он начинал войну, формировал собственные силы, а затем заявлял в напавших на них газетах. И сейчас все это в руках Путина, заявил Андрей Веселовский.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и грозит России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США. Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер. Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никак не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем.
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