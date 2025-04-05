Хочет ли Путин мира: дипломат назвал убедительные аргументы

Украина – последнее препятствие для российского диктатора Владимира Путина на пути в Европу, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

РФ хочет воевать. Фото из открытых источников

"Путин не будет вступать в переговоры с Украиной, он будет пытаться уничтожить ее любым способом. То, что зародилось в сознании Путина давно, доминирует сейчас, и все его действия направлены именно на это. Почему? Украина — это фактически порог, который он стремится переступить, чтобы войти в Европу. Тогда уже встанет вопрос Балтии.

По его словам, далее Путин может проводить провокации на всех этих границах.

"На этом пути есть много элементов, которые вызывают беспокойство. Опасна возможность провокации, которая может повлечь за собой мятеж в какой-то из европейских стран. Например, в Словакии могут найтись 200 человек, которые возьмут охотничьи ружья и начнут штурмовать парламент", — отметил дипломат.

Все типы провокаций напоминают действия Гитлера против Польши, когда он начинал войну, формировал собственные силы, а затем заявлял в напавших на них газетах. И сейчас все это в руках Путина, заявил Андрей Веселовский.

"Единственное препятствие для Путина — это Украина, которая не позволяет ему развернуться в Европу. Если Украина отступит, это посеет панику во многих европейских правительствах. Недаром сейчас пишут, что у Италии существуют серьезные противоречия в правительстве: часть поддерживает Путина, а часть считает Украину важнейшим элементом безопасности Европы", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война против Украины стала тяжелым бременем для российской экономики и грозит России тяжелым кризисом, но Кремль не демонстрирует никаких намерений сворачивать агрессию даже при наличии удобного повода, который дают США. Российский диктатор Владимир Путин считает окончание войны гораздо большим риском для себя, чем ее продолжение, пишет доцент Центра тоталитарных исследований Института Пилецкого (Польша) Ян Гарнер. Аналитик отмечает, что даже относительно значительные успехи российской армии в Курской области никак не указывают на возможность военной победы России над Украиной в обозримом будущем.