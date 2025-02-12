Мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет Foreign Policy.

Путин готов продолжать войну. Фото из открытых источников

Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость.

Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

"Путину удалось затянуть войну дольше, чем многие ожидали. Тот факт, что РФ удалось выжить в таких обстоятельствах, убедил его в том, что вторжение в Украину имеет смысл. Переговоры о завершении войны в Украине под руководством США являются хорошей идеей. Однако американским переговорщикам следует учесть, что решение Путина вторгнуться в Украину в 2022 году все же ослабило Россию. Это признает и русская элита. Суверенитет Украины будет под угрозой, пока Путин управляет Россией. Никакие переговоры не заставят диктатора отказаться от своих целей", – пишет Foreign Policy.

Вместо полного завершения войны переговоры могут способствовать понижению интенсивности боевых действий, резюмирует издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль.