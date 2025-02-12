Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет Foreign Policy.
Путин готов продолжать войну. Фото из открытых источников
Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость.
Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.
Вместо полного завершения войны переговоры могут способствовать понижению интенсивности боевых действий, резюмирует издание.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль.
Новости