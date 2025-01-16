Хочет ли Путин мира: в ВСУ оценили шансы на переговоры

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году.

Путин призывает резервистов. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, эта новость никак не намекает на подготовку РФ к прекращению военной агрессии против Украины.

"Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, надо максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не надеясь на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", – заявил Максим Жорин.

По словам майора ВСУ, жить в реальности и надеяться на положительный результат – гораздо лучше, чем жить от надежды к надежде и постоянно разочаровываться.

"А еще лучше делать что-то для того, чтобы получить результат", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безуглая. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту", — рассказала она.