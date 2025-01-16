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Марьян Ощановский
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году.
Путин призывает резервистов. Фото из открытых источников
По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, эта новость никак не намекает на подготовку РФ к прекращению военной агрессии против Украины.
По словам майора ВСУ, жить в реальности и надеяться на положительный результат – гораздо лучше, чем жить от надежды к надежде и постоянно разочаровываться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безуглая. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту", — рассказала она.
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