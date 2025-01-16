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Хочет ли Путин мира: в ВСУ оценили шансы на переговоры

Российский диктатор пока не настроен на переговоры

сегодня, 22:11
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Марьян Ощановский

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году.

Хочет ли Путин мира: в ВСУ оценили шансы на переговоры

Путин призывает резервистов. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, эта новость никак не намекает на подготовку РФ к прекращению военной агрессии против Украины.

"Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, надо максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не надеясь на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", – заявил Максим Жорин.

По словам майора ВСУ, жить в реальности и надеяться на положительный результат – гораздо лучше, чем жить от надежды к надежде и постоянно разочаровываться.

"А еще лучше делать что-то для того, чтобы получить результат", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безуглая. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту", — рассказала она.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5554
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