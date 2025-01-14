Хочет захватить не только Украину: в РФ предупредили Трампа об истинных намерениях Путина

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мира между Украиной и Россией может занять не менее шести месяцев. Впрочем, как отметила в эфире 24 канала российская оппозиционерка Ольга Курносова, после более детального ознакомления с ситуацией он осознал, что война значительно сложнее, чем ожидал.
Владимир Путин
По ее словам, наглое поведение кремлевского диктатора Владимира Путина в отношениях с Трампом свидетельствует о его нежелании идти на любые уступки.
По ее словам, личная встреча Трампа с Путиным может состояться, но она нужна только для того, чтобы Путин четко озвучил свои условия. Это поможет Трампу понять, что без принуждения к миру долгосрочного разрешения конфликта не будет.
При этом Курносова убеждена, что мир возможен только при политическом освобождении России от Путина без этого шага надеяться на стабильность и мир в регионе бесполезно.
По ее мнению, повлиять на Путина можно, если, например, обвалить цены на нефть. Она убеждена, что именно такой шаг лишит кремлевского диктатора средств для продолжения войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путина получил от Трампа два щедрых предложения.
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