Хочет захватить не только Украину: в РФ предупредили Трампа об истинных намерениях Путина

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мира между Украиной и Россией может занять не менее шести месяцев. Впрочем, как отметила в эфире 24 канала российская оппозиционерка Ольга Курносова, после более детального ознакомления с ситуацией он осознал, что война значительно сложнее, чем ожидал.

Владимир Путин

По ее словам, наглое поведение кремлевского диктатора Владимира Путина в отношениях с Трампом свидетельствует о его нежелании идти на любые уступки.

"Ему нужны не только территории и не только полностью подконтрольная Украина. Путин хочет, чтобы вся Восточная Европа была так же близка к его интересам, как, например, Орбан и Фицо. Это его цель, которую он постоянно декларирует. Поэтому добиться чего-то от Путина можно только из-за жестких ультиматумов. Я не верю, что с ним можно договориться иначе, чем силой", – убеждена Курносова.

По ее словам, личная встреча Трампа с Путиным может состояться, но она нужна только для того, чтобы Путин четко озвучил свои условия. Это поможет Трампу понять, что без принуждения к миру долгосрочного разрешения конфликта не будет.

При этом Курносова убеждена, что мир возможен только при политическом освобождении России от Путина без этого шага надеяться на стабильность и мир в регионе бесполезно.

По ее мнению, повлиять на Путина можно, если, например, обвалить цены на нефть. Она убеждена, что именно такой шаг лишит кремлевского диктатора средств для продолжения войны.

"Война – это дорогое удовольствие, и Трамп понимает, что эту войну поддерживают высокие цены на нефть и газ", – добавила Курносова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путина получил от Трампа два щедрых предложения.



