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У россиян меняется мнение о мирных переговорах: сколько поддерживает продолжение войны

В России выросла поддержка мирных переговоров с Украиной до максимального уровня за все время войны.

3 июня 2025, 15:35
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Slava Kot

Опрос "Левада-Центра" показал существенный сдвиг в настроениях россиян по поводу войны в Украине. Все большее количество граждан РФ выступают за прекращение войны и переходу к мирным переговорам. Однако уровень поддержки действий армии остается высоким.

У россиян меняется мнение о мирных переговорах: сколько поддерживает продолжение войны

Доля сторонников мирных переговоров среди россиян выросла до максимума

Согласно исследованию "Левада-Центра", в мае 2025 года 64% россиян считают, что пора переходить к мирным переговорам для окончания войны. Это на 6 процентных пунктов больше, чем в марте, и является самым высоким показателем с начала вторжения.

В то же время поддержка дальнейших боевых действий в РФ снизилась до 28%. Это минимальное значение, зафиксированное за весь период исследований. Еще 8% россиян затруднились определиться с ответом.

Данные "Левада-Центра" свидетельствуют о существенных отличиях в отношении войны в зависимости от пола, возраста и места жительства. Мирные переговоры больше поддерживают: женщины — 73%, молодежь до 24 лет — 77% и жители сел и малых городов (до 100 тыс. жителей) — по 67%.

Идею продолжения военных действий больше поддерживают мужчины — 39%, группа в возрасте от 55 лет — 35% и жители Москвы — 40%.

Несмотря на растущий запрос на мирные переговоры, поддержка действий российской армии в Украине остается высокой и составляет 80%. 47% россиян безоговорочно поддерживают деятельность армии РФ на войне, а 33% скорее поддерживают. Лишь 13% россиян выразили несогласие, в том числе 6% не поддерживают действия российской армии, а 7% частично.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на предложение о встрече между Зеленским и Путиным.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка оценила запасы ракет в РФ для атаки по Украине.



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Источник: https://www.levada.ru/2025/06/02/konflikt-s-ukrainoj-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-peregovoram-v-stambule-i-razlichnym-variantam-uregulirovaniya-konflikta/
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