У россиян меняется мнение о мирных переговорах: сколько поддерживает продолжение войны

Опрос "Левада-Центра" показал существенный сдвиг в настроениях россиян по поводу войны в Украине. Все большее количество граждан РФ выступают за прекращение войны и переходу к мирным переговорам. Однако уровень поддержки действий армии остается высоким.

Доля сторонников мирных переговоров среди россиян выросла до максимума

Согласно исследованию "Левада-Центра", в мае 2025 года 64% россиян считают, что пора переходить к мирным переговорам для окончания войны. Это на 6 процентных пунктов больше, чем в марте, и является самым высоким показателем с начала вторжения.

В то же время поддержка дальнейших боевых действий в РФ снизилась до 28%. Это минимальное значение, зафиксированное за весь период исследований. Еще 8% россиян затруднились определиться с ответом.

Данные "Левада-Центра" свидетельствуют о существенных отличиях в отношении войны в зависимости от пола, возраста и места жительства. Мирные переговоры больше поддерживают: женщины — 73%, молодежь до 24 лет — 77% и жители сел и малых городов (до 100 тыс. жителей) — по 67%.

Идею продолжения военных действий больше поддерживают мужчины — 39%, группа в возрасте от 55 лет — 35% и жители Москвы — 40%.

Несмотря на растущий запрос на мирные переговоры, поддержка действий российской армии в Украине остается высокой и составляет 80%. 47% россиян безоговорочно поддерживают деятельность армии РФ на войне, а 33% скорее поддерживают. Лишь 13% россиян выразили несогласие, в том числе 6% не поддерживают действия российской армии, а 7% частично.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на предложение о встрече между Зеленским и Путиным.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка оценила запасы ракет в РФ для атаки по Украине.