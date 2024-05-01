Худшая инаугурация в истории. Стало известно, кто приедет на «коронацию» Путина

В России 7 мая пройдет инаугурация диктатора Владимира Путина. По словам Николай Давилюка, это будет самая плохая инаугурация в истории, поскольку лидеры цивилизованного мира не приедут поздравлять диктатора, которого считают современным Гитлером.

Владимир Путин

Политолог прогнозирует, что на инаугурации не будут представители Германии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов и даже Китая. По его мнению, посетят "коронацию" Путина вожди африканских племен и иронизируют, что они уже начали сбор кокосов, чтобы принести их в дар диктатору.

То есть, подчеркнул Давидюк, на инаугурацию Путина поедут представители тех стран, которые имеют какие-то долги перед Россией, или хотят от нее что-то получить.

"За все время у него не было столь малой международной поддержки",

– подчеркнул Давидюк и добавил, что война в Украине не является его первой войной.

При этом политолог подчеркнул, что жители России избрали себе "полупрезидента", который, якобы, может быть также премьер-министром и руководить внутри, однако не может представлять Россию на внешней арене. Дело в том, добавил эксперт, что Путина в качестве президента признают только некоторые вассалы из Средней Азии, на островах Улувату и некоторых островных государствах, которые просто хотят уехать и увидеть людей.

То есть, подытожил Давыдюк, на кремлевского диктатора ожидает "дырявая инаугурация".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ просто нарисовали победу Путину на его выборах. Весь процесс голосования был настолько сфальсифицирован, что лидеры цивилизованного мира даже не приветствовали его с победой. Впрочем, кремлевский диктатор все же получил одно поздравление от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который за дешевый газ и другие "бонусы" лоббирует интересы страны-агрессора в Европейском Союзе.