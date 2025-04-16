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Хуже фашистской Германии: РФ и США нашли «общего врага» в Европе

В СВР заявили, что якобы в США очень плохо относятся к британским элитам

сегодня, 18:30
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Ткачик Олеся

В некоторых американских консервативных экспертных кругах британская элита воспринимается как особенно предрасположенная к совершению тяжких преступлений против человечности, об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Хуже фашистской Германии: РФ и США нашли «общего врага» в Европе

США и РФ

Как говорится в заявлении СВР, такие оценки якобы были озвучены в контексте упоминаний о британской элите со стороны представителей президента США Дональда Трампа. Эти высказывания приведены в материале под заголовком "Еврофашизм как и 80 лет назад — общий враг Москвы и Вашингтона".

В том же материале СВР ссылается на позицию профессора Гарвардского университета Кэролайн Элкинс. По её мнению, идея концентрационных лагерей и практика геноцида, реализованные в нацистской Германии, изначально были заимствованы у Британской империи.

Элкинс подчёркивает, что британский "либеральный империализм" представляет собой ещё более устойчивую и, соответственно, опасную форму деструктивной идеологии, чем фашизм. По её словам, это обусловлено так называемой "идеологической эластичностью" — способностью системы искажать действительность, адаптироваться к новым условиям и манипулировать восприятием реальности.

Также СВР ссылается на работы французского писателя и публициста Пьера Дриё ла Рошеля, сотрудничавшего с нацистской администрацией во время Второй мировой войны. В его трудах встречается понятие "еврофашизм" — как идеология, характерная не только для Германии, но и для других европейских обществ.

В завершение в российской разведке подчёркивают, что ведущая разрушительная роль Великобритании в украинском конфликте давно не вызывает удивления у аналитиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ пригрозили англичанам смертью.


 



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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/04/16/25573622.shtml?updated
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