Украинские войска приблизились к городу Суджа в Курской области РФ. В районе продолжаются интенсивные бои. По сообщению российского проекта "ВЧК-ОГПУ", ссылающегося на собственные источники, украинская армия уже на подступах к Судже. Позиции должны были защищать "кадыровцы", но что-то пошло не так.

Бои в Курской области

"Хваленый "Ахмат" ретировался. Жители Суджи пытаются выехать в Курск. Курская область под интенсивным обстрелом", — пишет проект.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после массированного обстрела поселка Суджа в Курщине россияне начали жаловаться на попытки прорыва украинской армией государственной границы. В отличие от прошлых рейдов, устраиваемых российскими добровольцами, первыми о событиях сообщили путинские власти. Мол, идут бои по нескольким направлениям и "беспокойно" уже и в Белгородской области, но впоследствии российские власти поспешили заявить, что российским войскам удалось выбить "украинские ДРГ" и российские военные полностью контролируют ситуацию. Вот только в русских пабликах пишут другое и царят другие настроения.

При этом Федеральная служба безопасности РФ заявила, что утром 6 августа ВСУ совершили "вооруженную провокацию" на участке границы в Курской области. Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление ФСБ заявили, что утром украинские военные обстреляли якобы приграничье Курской области.

Кроме того, после сообщений об обстреле нескольких домов, россияне начали критиковать ООН и другие организации из-за якобы нападения Украины. Вроде бы, там никак не реагируют "на террор". Также досталось и Минобороны РФ, обвинившемуся в том, что оно продало честь и совесть.





