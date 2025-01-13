Идеолог рашизма Дугин объяснил, чем ему нравится Трамп: сделал прогноз на будущее Украины

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Slava Kot
Российский философ-пропагандист Александр Дугин назвал инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа самым важным событием, которое закончит историю 20 века. По его словам, большими событиями, чем инаугурация Трампа, можно назвать лишь третью мировую войну и конец света.
Российский философ Александр Дугин. Фото из открытых источников
12 января Александр Дугин в собственном Telegram-канале поделился своим видением роли Дональда Трампа в мировой политике. По его словам, это будет время, когда не будет существовать установленных границ, а будет править принцип силы.
Идеолог рашизма заявляет, что Россия должна быстрее действовать, в частности, в отношении Украины, чтобы не проиграть США. По его словам, "все должно быть пересмотрено заново… правила отменяются, правила устанавливают победители".
Также философ-пропагандист считает, что Россия может договориться с Трампом о войне в Украине. По его словам, некоторые вопросы могут решить не сразу, а отложить на потом. Однако Дугин считает, что для Украины перспектив нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дугин составил список врагов Кремля, которых следует убить России.
Также "Комментарии" писали о реакции Медведева на "немецкий сценарий" членства Украины в НАТО.
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