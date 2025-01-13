Идеолог рашизма Дугин объяснил, чем ему нравится Трамп: сделал прогноз на будущее Украины

Российский философ-пропагандист Александр Дугин назвал инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа самым важным событием, которое закончит историю 20 века. По его словам, большими событиями, чем инаугурация Трампа, можно назвать лишь третью мировую войну и конец света.

Российский философ Александр Дугин. Фото из открытых источников

12 января Александр Дугин в собственном Telegram-канале поделился своим видением роли Дональда Трампа в мировой политике. По его словам, это будет время, когда не будет существовать установленных границ, а будет править принцип силы.

"Наконец-то этот отвратительный, тупой, бездарный, жестокий ХХ век заканчивается. Какая же все-таки это была липкая, удручающая гадость — либерализм, коммунизм, фашизм. Друг от друга гадче. Пора выходить в новые измерения. Инаугурация Трампа будет важнейшим событием мировой истории, если только не считать Третью мировую войну, ну и, конечно, собственно Конец света", — пишет Дугин.

Идеолог рашизма заявляет, что Россия должна быстрее действовать, в частности, в отношении Украины, чтобы не проиграть США. По его словам, "все должно быть пересмотрено заново… правила отменяются, правила устанавливают победители".

"Уже США перестают стесняться в планах и высказываниях, присоединяя Канаду, Гренландию и Панаму, а мы — мы, которые начали все это, сами себе вроде не верим. Или мы сейчас совершаем решительный рывок в будущее, или, боюсь, нас обойдут", – считает Дугин.

Также философ-пропагандист считает, что Россия может договориться с Трампом о войне в Украине. По его словам, некоторые вопросы могут решить не сразу, а отложить на потом. Однако Дугин считает, что для Украины перспектив нет.

"Украины ни в коем случае не будет. Украина не будет при любых обстоятельствах и при всех раскладах", — пишет Дугин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дугин составил список врагов Кремля, которых следует убить России.

Также "Комментарии" писали о реакции Медведева на "немецкий сценарий" членства Украины в НАТО.