Общее состояние миллиардеров, которые в последнее время покинули Россию, составляет почти 110 миллиардов долларов. Такие подсчеты обнародовало издание The Moscow Times.

Миллиардеры сбежали из РФ (фото из открытых источников)

Авторы материала отмечают, что в обновленном мировом рейтинге Forbes 24 бизнесмена, еще в прошлом году указанных как российские, теперь указаны как представители других стран.

В частности, соучредитель российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, чье состояние оценивается в 7,5 миллиарда долларов, теперь значится как французский миллиардер. В свою очередь, бывший президент Альфа-Банка Петр Авен (4,7 миллиарда долларов) фигурирует в списке как представитель Латвии.

Соучредитель "Яндекса" Аркадий Волож указан как израильский миллиардер. В Израиль также отнесли и бывшего совладельца Rambler Group Александра Мамута.

Наибольшее количество бизнесменов, сменивших страну в новом рейтинге, теперь считаются представителями Швейцарии. Среди них – Михаил Прохоров, Егор Кульков и Александр Михальский.

В список также вошла вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – Елена Батурина. В рейтинге Forbes ее теперь называют британской бизнес-леди.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ отреагировали на поступок спортсменов , которые были на службе в Росгвардии, но бежали в США. Глава российской Федерации лыжных гонок (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжной гонке Елена Вяльбе дала комментарий о бегстве фехтовальщиков из РФ в Соединенные Штаты Фехтовальщики были на службе в Росгвардии, поэтому в отношении них в России возбудили уголовные дела, оценивая их.

Комментарий по этой ситуации Елены Вяльбе обнародовал Р-Спорт. Олимпийская чемпионка называет этих спортсменов "изменниками" и "дураками". "Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это не надолго.