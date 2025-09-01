Российская пропаганда активно пытается создать иллюзию равенства диктатора Владимира Путина с лидерами Китая и Индии, однако реальность свидетельствует обратное. Москва фактически превратилась в сырьевое приложение и удобный инструмент в руках более сильных игроков, использующих ее слабость и зависимость.

Об этом, комментируя саммит Шанхайской организации сотрудничества, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, страна, которая функционирует только как поставщик ресурсов и средство для ослабления Запада, не может претендовать на равноправие с теми, кому она еще держится.

"Путин живет в мире фантазий о "возрождении империи", тогда как лидеры Глобального Юга прекрасно понимают, что этого не произойдет. Они просто качают ресурсы из РФ по дешевке и помогают кремлевскому диктатору отправлять свой народ насмерть в войне, тестируя собственные технологии в сфере вооружений под видом "помощи"", — подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что современная Россия потеряла влияние в Центральной Азии, на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, а также не способна защитить даже собственные границы.

Несмотря на это, Кремль пытается демонстрировать мнимое "величие мирового масштаба". Особенно показательно в этом контексте отношение Китая. Ведь для Пекина слабая Россия всегда была выгодна еще со времен СССР, когда Китай даже не приблизился к своему нынешнему развитию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Китая Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) усилить роль в обеспечении региональной безопасности и развития, подчеркнув, что именно Пекин готов поддерживать развивающиеся страны.

Выступая на поздравительном пиру в северном городе Тяньцзинь в рамках саммита ШОС, китайский лидер отметил, что объединение стало "важной силой в продвижении нового типа международных отношений".

