Главная Новости Мир Россия Имя преемника Путина уже определено: раскрыт неожиданный замысел ФСБ
commentss НОВОСТИ Все новости

Имя преемника Путина уже определено: раскрыт неожиданный замысел ФСБ

Российский диктатор уже начал отвечать на критику в свой адрес

30 апреля 2026, 13:05
Клименко Елена

Кремлевский диктатор Владимир Путин все чаще сталкивается с критикой даже со стороны тех, кто еще недавно публично его поддерживал. Среди таких — пропагандист Илья Ремесло, который в последнее время резко высказывается по поводу действующей политической системы в России и даже допускает возможность внутреннего переворота в стране-агрессоре.

В то же время существует предположение, что подобная риторика может быть частью более сложной игры, а Ремесло — действовать в интересах спецслужб. Такое мнение озвучил политолог Олег Лесной, объясняя, что подобные фигуры могут использоваться как инструмент давления на разные группы влияния внутри Кремля. Речь идет прежде всего о так называемых "башнях", которые не находятся под прямым контролем силового блока, связанного с Путиным.

Эксперт обращает внимание, что публичное озвучивание возможных "преемников" для авторитарных лидеров обычно становится сигналом опасности для этих лиц. В таких системах власти подобные заявления могут провоцировать скорую и жесткую реакцию со стороны руководства. Именно поэтому в ближайшее время станет понятно, имеет ли основание версия о роли ФСБ в этих процессах. По словам Лесного, Путин обычно действует на опережение и не ждет, пока угроза его позициям станет реальной.  

Политолог также отмечает, что в настоящее время риски растут не столько для самого главы Кремля, сколько для отдельных представителей российской элиты, которые могут оказаться под ударом. Среди потенциальных "мишеней" называют премьер-министра Михаила Мишустина, министра экономического развития Максима Решетникова, помощника президента Алексея Дюмина, а также первого замглавы администрации Сергея Кириенко. Все они, по оценкам экспертов, могут стать частью внутренней борьбы за влияние в российских властях.  

Портал "Комментарии" уже писал , что 29 апреля состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Во время общения стороны затронули сразу несколько международных тем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке и полномасштабную войну России против Украины.



