Индия может помочь экономики РФ деньгами на миллиарды долларов: подробности

Индия подумывает у России заказать постройку РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении "Воронеж", стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Нарендра Моди

По его информации, в прошлом месяце в Индию даже была отправлена делегация АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", с которой и планируется заключать контракт.

Как говорит Коваленко, у индийской стороны уже есть понимание, где будет размещаться РЛС – это район Читрадурге в штате Карнатака. С индийской стороны в проекте будут участвовать подразделения Defence Research and Development Organization (DRDO).

"Что тут скажешь… Санкции санкциями, а Индия готова позолотить ручку России на 4 миллиарда долларов. И это после контракта на ЗРС С-400, который Россия до сих пор не закрыла и срывает сроки поставок комплексов. Поэтому "Воронеж" они могут строить лет десять, при законтрактованных 2 или 3, и не факт, что он будет работать, как положено. Но суть ведь не в том, сколько будут строить и, как он будет работать, а в довольно крупной оплате!" — заявил Коваленко.

При этом эксперт подчеркнул, что миротворческие предложения Индии и вовсе отдельная история, но всё же, если контракт будет заключён, то этот факт будет трудно понять и комментировать.

"В то время как Россия истощается и ей всё сложнее вести полномасштабную войну, такой объёмный донат!" — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия всячески поддерживает отношения с РФ. ПРи этом премьер-министр Нарендра Моди посетил саммит БРИКС в Каазани. При этом Моди в своем Твиттере по-русски рассказал о саммите БРИКС в Казани. По мнению росСМИ, это лзначает, что Моди "очень уважает" Россию.





