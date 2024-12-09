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Ткачик Олеся
Индия подумывает у России заказать постройку РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении "Воронеж", стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Нарендра Моди
По его информации, в прошлом месяце в Индию даже была отправлена делегация АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", с которой и планируется заключать контракт.
Как говорит Коваленко, у индийской стороны уже есть понимание, где будет размещаться РЛС – это район Читрадурге в штате Карнатака. С индийской стороны в проекте будут участвовать подразделения Defence Research and Development Organization (DRDO).
При этом эксперт подчеркнул, что миротворческие предложения Индии и вовсе отдельная история, но всё же, если контракт будет заключён, то этот факт будет трудно понять и комментировать.
"В то время как Россия истощается и ей всё сложнее вести полномасштабную войну, такой объёмный донат!" — подытожил Коваленко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия всячески поддерживает отношения с РФ. ПРи этом премьер-министр Нарендра Моди посетил саммит БРИКС в Каазани. При этом Моди в своем Твиттере по-русски рассказал о саммите БРИКС в Казани. По мнению росСМИ, это лзначает, что Моди "очень уважает" Россию.
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