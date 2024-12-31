Индия, являющаяся одним из крупнейших покупателей российской нефти, начала менять энергетическую стратегию, увеличивая закупки нефти с Ближнего Востока. Это решение вызвано снижением поставок из России из-за санкций Запада.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Как сообщает Bloomberg, один из ведущих нефтепереработчиков Индии Bharat Petroleum Corp., столкнулся с дефицитом российской нефти и был вынужден срочно искать замену.

"Нам не хватает трех-четырех российских грузов для погрузки в январе и доставки в феврале", — заявил финансовый директор компании Ветса Рамакришна Гупта.

По его словам, для покрытия недостатка были заключены соглашения с поставщиками из Ирака, ОАЭ и других ближневосточных стран.

Как пояснил Ветса Гупта, несмотря на то, что цена ближневосточной нефти превышает стоимость российской марки Urals примерно на 2 доллара за баррель, Индия продолжает искать различные источники поставок, поскольку видит изменения глобальных рыночных условий.

Россия стала ключевым поставщиком нефти для Индии после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Благодаря этому Россия смогла сохранить часть своей прибыли, а Индия получила доступ к дешевому ресурсу. Однако в декабре 2024 года импорт российской нефти в Индию упал до 1,47 млн баррелей в день, что явилось самым низким показателем за последний год.

Причины этого включают несколько основных факторов, в частности, усиление санкций Запада против так называемого "теневого флота", который перевозит российскую нефть, а также давление на Россию из-за обязательств придерживаться квот добычи, установленных ОПЕК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Индия заключила с Россией крупнейшее в истории соглашение.

Также "Комментарии" писали, что Индия отказывается от российского оружия.