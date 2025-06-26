Российские власти ставят пропаганду во главу угла, часто забывая о первоочередных потребностях собственного народа. В Центре противодействия дезинформации отметили, что, несмотря на экономический кризис, сокращение социальных программ и закрытие больниц в регионах, Россия продолжает щедро финансировать пропаганду, направленную на иностранцев, "разделяющих ценности РФ".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре привели пример больших расходов российских властей на пропаганду. Так фонд писателя-имперца Александра Проханова "русская мечта" получил из бюджета 8,4 миллиона рублей (более 107 тыс. долл.). Средства были выделены на "социальную адаптацию" иностранцев, недавно переехавших в Россию. Еще одна щедрая оплата пропаганды — проект “русского исторического общества” получил 10 миллионов рублей (приблизительно 128 тыс. долл.) Цели — организация лекций по “русской истории” для иностранных студентов. Фонд – под руководством председателя службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

В Центре подчеркнули, что российский бюджет обслуживает политическую фантазию о привлекательной империи вместо обеспечения реальных потребностей граждан.

При этом результаты программ по переселению в Россию мизерные, не помогла даже масштабная медиакампания.

"Например, в рамках инициативы "Время жить в России" в пилотный регион (Нижний Новгород) удалось привлечь лишь 50 иностранцев. Провальными стали и инициативы вроде "золотых виз" и "возвращение соотечественников", на информационное сопровождение которых спустили немалые средства из госбюджета", — говорится в сообщении ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Кремль начал экономить из-за войны.



