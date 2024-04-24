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"Интенсивность будет выше": Кремль анонсирует новые удары по Украине

Сергей Шойгу заявил о "росте боевых возможностей ВС РФ" и взорвался угрозами

24 апреля 2024, 21:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил о планах Кремля "повысить интенсивность" атак на Украину. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии министерства обороны РФ.

"Интенсивность будет выше": Кремль анонсирует новые удары по Украине

Ракетный удар по Украине (фото из открытых источников)

"ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине", — цинично произнес российский министр.

Как продолжил Сергей Шойгу, РФ увеличит "выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники". В частности, российский министр анонсировал появление РОК С-500. Еще он говорил о якобы "росте боевых возможностей ВС РФ".

Далее глава российского министерства обороны РФ сказал, что российская армия оккупантов будет и дальше продолжать "решать поставленные задачи по достижению целей "спецоперации" в Украине".

Напомним, что "Комментарии" в военный объяснил ситуацию в районе Очеретиного . Украинский военный 59-й Отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий рассказал о ситуации на фронте в районе Очеретино, где россияне совершили незначительный прорыв. По его словам, российская пропаганда преувеличивает ситуацию с захватом населённого пункта.

Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в районе Очеретино продолжаются бои, однако ситуация остается под контролем украинских сил. Украинский военный указывает, что у россиян нет сил для большого наступления, а помощь, которая должна поступить от союзников Украины, заставляет их впадать в агонию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий аналитик Юлиан Репке заявил о прорыве российскими силами украинского фронта. По его словам, россияне имели возможность продвинуться вглубь украинских позиций.




 



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Обсуждения

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Гарик

24 апреля 2024, 20:45

слюни подбери,.руссо передасто убогое..ответочка будет похлеще,чем чмоня плешивый представляет..


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