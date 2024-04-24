"Интенсивность будет выше": Кремль анонсирует новые удары по Украине

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил о планах Кремля "повысить интенсивность" атак на Украину. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии министерства обороны РФ.

Ракетный удар по Украине (фото из открытых источников)

"ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия в Украине", — цинично произнес российский министр.

Как продолжил Сергей Шойгу, РФ увеличит "выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники". В частности, российский министр анонсировал появление РОК С-500. Еще он говорил о якобы "росте боевых возможностей ВС РФ".

Далее глава российского министерства обороны РФ сказал, что российская армия оккупантов будет и дальше продолжать "решать поставленные задачи по достижению целей "спецоперации" в Украине".

Напомним, что "Комментарии" в военный объяснил ситуацию в районе Очеретиного . Украинский военный 59-й Отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий рассказал о ситуации на фронте в районе Очеретино, где россияне совершили незначительный прорыв. По его словам, российская пропаганда преувеличивает ситуацию с захватом населённого пункта.

Сергей Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что в районе Очеретино продолжаются бои, однако ситуация остается под контролем украинских сил. Украинский военный указывает, что у россиян нет сил для большого наступления, а помощь, которая должна поступить от союзников Украины, заставляет их впадать в агонию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий аналитик Юлиан Репке заявил о прорыве российскими силами украинского фронта. По его словам, россияне имели возможность продвинуться вглубь украинских позиций.









