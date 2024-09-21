Иран подставил Россию: что произошло

Передав России баллистические ракеты малой дальности Fath-360, Иран не отправил вместе с ними мобильные пусковые установки, необходимые для их запуска, пишет Reuters со ссылкой на европейского дипломата, представителя европейской разведки и американского чиновника.

Иран передал РФ ракеты без пусковых установок. Фото из открытых источников

Американский собеседник агентства рассказал, что Тегеран не поставил Москве пусковые установки на момент оглашения США о передаче России иранских ракет. Представитель европейской разведки отметил, что в Европе и не ожидали, что Иран предоставит РФ пусковые установки.

Как отмечает издание, эксперты назвали две возможные причины отсутствия пусковых установок. Одним из них может стать план России по модификации грузовиков для транспортировки ракет. Другая версия – стратегическая попытка Ирана сохранить пространство для маневра в переговорах с западными странами для снижения напряженности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.