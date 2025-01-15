Иран принял неожиданное решение для Путина: оно касается Украины

У президента Ирана Масуда Пезешкияна и российского диктатора Владимира Путина запланированная встреча на 17 января в Москве. Оба лидера должны подписать готовящийся годами договор о стратегическом партнерстве Ирана и России. Один из 47 пунктов соглашения касается Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Соглашение о сотрудничестве Ирана и России, которое готовили 4-5 лет, будет регулировать отношения между странами на следующие 20 лет. Оно касается широкого круга сфер, включая сотрудничество в области технологий, информации и кибербезопасности, региональное сотрудничество, экологические проблемы, борьбу с отмыванием денег и военное сотрудничество.

Как сообщает Middle East Eye, одна из ключевых статей соглашения касается территориальной целостности, что особенно важно для Ирана из-за постоянных претензий ОАЭ на три острова в Персидском заливе, которые Иран контролирует с 1971 года. Однако договор между Ираном не предусматривает, что Тегеран признает за Россией временно оккупированные территории Украины.

"Этот пункт, однако, не включает признание Крыма, который Россия захватила у Украины в 2014 году или других спорных регионов", — указывает издание со ссылкой на осведомленного чиновника.

Соглашение прошло 20-30 раундов переговоров и требует одобрения парламента Ирана. Однако у иранцев до сих пор есть опасения относительно сотрудничества с Россией из-за возможных уступок, на которые мог пойти Тегеран для Москвы.

"Сейчас существует подобная общественная обеспокоенность положениям соглашения с Россией, особенно учитывая ограниченную популярность Москвы среди иранцев. Это чувство основывается на исторических событиях, включая потерю нескольких иранских провинций на Кавказе, таких как Азербайджан, в Россию в начале 19 века", — пишет Middle East Eye.

Кроме того, между Россией и Ираном существуют взаимные жалобы по Сирии и падению режима Башара Асада. Иранцы критикуют российскую стратегию авиаударов в Сирии и считают, что российские налеты в основном совершались по жилым районам и пустыне, а не по военным объектам противников, тогда как Кремль критикует Тегеран за плохую деятельность на земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Также "Комментарии" писали о том, что в Иране освободили осужденного к казни рэпера, поддерживавшего Украину.