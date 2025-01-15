В пятницу 17 января в Москву прилетит президент Ирана Масуд Пезешкиан для подписания с РФ крупного соглашения о стратегическом сотрудничестве. В ходе подготовки этого документа Тегеран категорически отказывается признавать российскими Крым, Донбасс и другие территории Украины, оккупированные Россией, сообщает специализированное британское издание "Middle East Eye".

Иран

По информации издания, для согласования всех пунктов и вопросов этого договора понадобилось 30 раундов переговоров.

"Соглашение включает в себя 47 статей, охватывающих широкий спектр сфер сотрудничества: от технологий, информации и кибербезопасности до мирной ядерной энергетики, защиты окружающей среды, освоения Каспийского моря, борьбы с отмыванием средств и организованной преступностью", — сообщает "Middle East Eye" .

Самая важная часть соглашения — это военное сотрудничество. Иран и Россия обязуются не оказывать никакой помощи странам, совершающим агрессию против одного из подписантов. А ключевая деталь договора – это пункт о границах стран-подписантов. Тегеран согласился соблюдать территориальную целостность России, но только международно признанную. Иранцы категорически отказались признавать российскими Крым, Донбасс и часть южных областей Украины, которые российский диктатор Владимир Путин вписал в российскую конституцию.

С самого начала переговоров Москва настаивала на том, чтобы стороны подписали военный союз России и Ирана. Но Тегеран отверг эту идею.

"То, что Москва согласилась подписать соглашение в таком виде, говорит о ее тотальной международной изоляции и отчаянном положении. За неполные три года войны РФ почти полностью исчерпала свои резервы, без военной помощи Ирану и КНДР продолжать агрессию она не в состоянии", — отметил политический обозреватель Ростислав Демчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Иран и Россия начали секретные переговоры по поводу ядерной программы.



