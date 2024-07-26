Ирония судьбы: Прорыв дамбы в России вымывает целые поселки

На Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел прорыв дамбы, а сотни жителей оказались в ловушке. По предварительным оценкам, около 200 человек уже находятся в зоне подтопления, а еще четыре поселка оказались под угрозой неизбежного затопления.

На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу

Ситуация на месте происшествия критическая. Очевидцы рассказывают о настоящем ужасе, развернувшемся на их глазах.

"Мы на крыше. Здесь вообще пиздец. Мы тонем. Вода прибывает с невероятной скоростью. Это настоящий ад", — рассказывает один из местных жителей.

Тем временем украинские политики и общественные деятели не остались в стороне. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, известный своими резкими высказываниями, опубликовал в социальных сетях пост со словами: "Желаем всей России утонуть".





Официальная реакция российских властей пока ограничивается сухими сообщениями о проведении спасательных работ.

"На месте ЧП работают специалисты МЧС, коммунальных служб и других ведомств, ведутся работы по ликвидации последствий разрушения плотины", — говорится в сообщении СМИ.