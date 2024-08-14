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Испугались диверсантов: Москву охраняют в усиленном режиме

В России испугались "украинских диверсантов"

сегодня, 00:30
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Марьян Ощановский

В столице РФ полицию и Росгвардию перевели на усиленный режим из-за угрозы "украинских диверсантов".

Испугались диверсантов: Москву охраняют в усиленном режиме

В столице РФ ввели усиленную охрану. Фото из открытых источников

Как пишут российские издания, московские власти усилили меры безопасности в городе и подготовили резервы из сотрудников полиции и Росгвардии из-за возможной угрозы проникновения украинских диверсионных групп в столичный регион.

По словам информированных источников, российские полицейские предупредили о возможных попытках завладеть их оружием, в Москве ведется постоянный мониторинг угроз. В первом и втором спецполках сформированы резервы.

Согласно особому распоряжению, новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными, поэтому оперативники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Ужесточена охрана в центре Москвы и вокруг Кремля. Дополнительно сотрудники спецполка и ОМОН ежедневно находятся в резерве на своей базе на случай необходимости оперативного выезда и быстрого реагирования.

Также портал "Комментарии" писал, что виновник провала обороны Курской области РФ — командующий группировкой "Север", генерал-лейтенант Александр Лапин, несколько раз проваливавший российские операции во время войны. Отмечается, что у генерала Александра Лапина есть неоднозначная репутация и системно проигрывает битвы. Под его командованием в войсках РФ в 2022 году произошел мощнейший провал обороны под Балаклеей, Лиманом и Изюмом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что по оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. 12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит безлюдным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о скором захвате без продолжительных боев.



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Источник: https://t.me/bazabazon/30262
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