Из Дамаска пришел сигнал: Кремль может передать Асада Сирии

В Кремле начали расползаться странные слухи на самом высоком уровне. Говорят, Башара Асада могут выдать новым властям Сирии. Такую идею озвучил на днях один из чиновников на встрече с Путиным. Об этом пишут кремльвские паблики.

Путин и Асад (фото из открытых источников)

"Все видят, что попытки Кадырова договориться с новыми властями Сирии провалились. С Дамаска пришел сигнал – есть возможность наладить какой-то диалог, но первым шагом должна стать выдача нами Башара Асада в Сирию. Президент думает над таким шагом и ищет другие варианты договориться", — сказал собеседник, знакомый с ситуацией.

В сообщении говорится, что один из источников, ранее работавший в руководстве АП, отметил: "В Сирии мы очень активно работали, но конечной цели не было заявлено. Сейчас Асад скрылся и никому до него дела нет. Он сбит лётчик, кроме денег ему нам нечего предложить. Если мы потеряем все контакты с Сирией – это будет серьезный удар по позициям в регионе", – сказал собеседник.

В Кремле считают, что выдача Асада тоже политически ударит по РФ.

"Но так мы хотя бы покажем, что можем думать стратегически и понимаем, кто сейчас власть в регионе. Кстати, связаться с властями Сирии из-за Эрдогана также не удалось. Но здесь есть серьезные опасения и с нашей стороны",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ пишут о вероятном покушении на сирийского диктатора Асада. Свергнутого сирийского диктатора Асада, нашедшего убежище в России, пытались отравить в Москве.

На Башара Асада, по сообщению СМИ, было совершено покушение. "Онлайн-аккаунт General SVR – вероятно, управляемый бывшим главным шпионом в России, сообщает, что в воскресенье ему стало плохо", – говорится в сообщении. Отмечается, что 59-летний Асад обратился за медицинской помощью, а затем почти сразу начал "сильно кашлять и задыхаться". Источник сказал: “Есть все основания полагать, что было совершено покушение”. Сообщается, что Асада лечили в его квартире, и его состояние, вероятно, стабилизировалось в понедельник. Также известно, что тесты показали, что в его организме был яд.

