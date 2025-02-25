Из "копилки" Путина исчезло более 100 тонн золота

Из Фонда национального благосостояния России, который также называют "копилкой" российского диктатора Владимира Путина, исчезло более 100 тонн золота. Всего за год резервы этого фонда снизились почти на 50%. Как сообщает The Moscow Times, в прошлом году золотовалютные запасы Фонда национального благосостояния России сократились на 171,2 тонны, хотя официально на продажу было объявлено только 58,9 тонн. Куда подевались остальные 112 тонн, Минфин России не сообщил.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В прошлом году Фонд имел запасы в 358,9 тонны золота, однако уже через год его запасы уменьшились на 48% и составляют на начало 2025 года 187,7 тонны золота. В 2024 году Фонд постоянно сокращался, например в марте из него российское правительство забрало 23,2 тонны, а в остальные месяцы сумма сбора не превышала 10 тонн. Однако в декабре была проведена одна операция – продажа 58,9 тонны золота для покрытия дефицита бюджета.

В ответ на вопрос The Moscow Times в Министерстве финансов РФ заявили, что золото было конвертировано в рубли, а средства были использованы для поддержки российских компаний и стратегических секторов экономики.

Согласно данным Минфина РФ, объем инвестиций из Фонда в 2024 году составил 1 трлн рублей. Крупнейшим получателем денег стал государственный российский оружейный концерн "Ростех" – он получил 340 миллиардов рублей. Еще 236 миллиардов рублей ушло госфинучреждению ВЭБ, 81 миллиард рублей – "Автодору", 78 миллиардов рублей – Государственной транспортно-лизинговой компании, 75 миллиардов рублей – Газпромбанку.

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