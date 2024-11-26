Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о лишении аккредитации Уилкса Эдварда Прайора, второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве, сообщает BBC News.

Россия

По информации ФСБ, дипломат при оформлении разрешения на въезд в Россию якобы предоставил ложные данные, чем нарушил местное законодательство, сообщает пропагандистское агентство ТАСС. Кроме того, Прайора обвинили в проведении разведывательно-подрывной деятельности.

Подобные действия со стороны российских властей не впервые становятся объектом внимания. В сентябре ФСБ обвинила шестерых сотрудников британского посольства в "взрывной деятельности", после чего их аккредитации были аннулированы. В список тогда вошли Джессика Дэйвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоннал, Томас Джон Гиксон и Блэйк Паттел.

ФСБ предупредила, что в случае обнаружения аналогичных действий других дипломатов их миссии в России будут завершаться досрочно.

Кроме того, российская служба обвинила Директорат Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Великобритании в "координации взрывной деятельности" против России. По версии ФСБ, целью этого подразделения является "задача поражения России".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство Великобритании недавно передало Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Передача состоялась в решении Лондона отменить ограничения для ВСУ по использованию этого вооружения. Как рассказали Bloomberg лица, ознакомленные с этим вопросом, речь идет о передаче украинской стороне "десятков крылатых ракет Storm Shadow".

Также "Комментарии" рассказывали , что в Госдуме страны-агрессора России выразили уверенность в том, что разведка их страны знала о том, что Британия поставила Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.





