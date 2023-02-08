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Из-за членства в НАТО Россия угрожает еще одной стране "красной кнопкой"

Москва пообещала "пропорциональный ответ" за враждебные действия в свою сторону

сегодня, 13:35
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Автор:

Кравцев Сергей

В России вновь намекнули на использование ядерного оружия на фоне стремления Боснии и Герцеговины стать членом НАТО. Москва заявила, что оставляет за собой право на "пропорциональный ответ", в случае решения страны о присоединении к военному Альянсу. Об этом говорится в заявлении посла РФ в Сараево Игоря Калабухова по случаю российского "Дня дипломатии".

Из-за членства в НАТО Россия угрожает еще одной стране "красной кнопкой"

Кремль. Фото: из открытых источников

Российский дипломат отметил, как свободная страна Босния и Герцеговина может принять любое решение в отношении своей внешней политики. В то же время он намекнул, что страна должна осознавать возможную реакцию Москвы в ответ на присоединение к организации, которая хочет уничтожить Россию.


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"Будем реалистами — если условный Брюссель или Вашингтон прикажут развернуть ядерные системы с ракетами, нацеленными на Москву, то условное Сараево, войдя в организации под их руководством, будет вынуждено это сделать. Так что да, выбор свободен, но, пожалуйста, не ограничивайте нас в праве на ответ", — заявил он.

При этом он пообещал, что Кремль не будет нажимать на "красную кнопку", пока не убедится в "подлых планах" со стороны Запада и членов НАТО. 

Отметим, что посол Калабухов уже не в первый раз угрожает стране ядерным оружием на фоне возможного вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Весной 2022 года в интервью СМИ он также напомнил Сараево о ядерной угрозе и заявил, что у Москвы есть планы против НАТО. 

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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558779259616093&id=100064520719380&set=a.248692820624740
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