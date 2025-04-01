Из-за этой причины Путин может вить из Трампа веревки и крутить им, как хочет

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Ткачик Олеся
У президента США Дональда Трампа есть серьёзные инструменты давления на кремлевского диктатора Владимира Путина, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, он может ужесточить санкции — и российская экономика затрещит по швам; он может увеличить поставки оружия Украине — и путинской армии придётся не наступать, а отступать. А еще, говорит эксперт, Трамп может запустить процедуру приёма Украины в НАТО — и это будет политической катастрофой для Путина.
Владимир Путин
По его словам, критикуя предшественника, нынешний американский президент не просто пообещал быстро договориться с Путиным, он сказал, что если бы всё это время он оставался на посту, то войны бы вообще не было. То есть, в логике Трампа виноват в происходящем не столько Путин, сколько Байден. А еще НАТО и президент Владимир Зеленский.
Эксперт добавил, что для такого нарцисса как Трамп, мысль о том, что ему надо признаться в ошибке, кажется нестерпимой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже раскритиковали мирный план Трампа.
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