У президента США Дональда Трампа есть серьёзные инструменты давления на кремлевского диктатора Владимира Путина, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, он может ужесточить санкции — и российская экономика затрещит по швам; он может увеличить поставки оружия Украине — и путинской армии придётся не наступать, а отступать. А еще, говорит эксперт, Трамп может запустить процедуру приёма Украины в НАТО — и это будет политической катастрофой для Путина.

Владимир Путин

"При этом у Трампа есть одно уязвимое место, — буквально кольцо в носу, — за которое его крепко держит российский лидер. Это не компромат и не расписка в сотрудничестве с КГБ, о которых сейчас многие рассуждают. Я про это ничего не знаю. Речь о собственном языке Трампа, которым в пылу предвыборной борьбы он наговорил много чего лишнего", — считает Галлямов.

По его словам, критикуя предшественника, нынешний американский президент не просто пообещал быстро договориться с Путиным, он сказал, что если бы всё это время он оставался на посту, то войны бы вообще не было. То есть, в логике Трампа виноват в происходящем не столько Путин, сколько Байден. А еще НАТО и президент Владимир Зеленский.

"А теперь представьте себе, что будет, если Трамп сейчас будет вынужден признать, что Путин-таки плохой — агрессор, который не хочет мира, и которого надо наказать. Получится, что спустя чёрт знает сколько времени, потратив уйму сил и ресурсов, Трамп пришёл к тому же выводу, к которому Байден пришёл изначально. Получится, что Трамп — тупой тормоз, до которого всё доходит как до жирафа", — заявил Галлямов.

Эксперт добавил, что для такого нарцисса как Трамп, мысль о том, что ему надо признаться в ошибке, кажется нестерпимой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже раскритиковали мирный план Трампа.



