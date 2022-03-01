Из-за вторжения в Украину экономика РФ на грани: почему самое страшное для россиян еще впереди

Когда Россия реально ощутит финансово-экономические последствия своего открытого нападения на Украину? Что еще следовало бы сделать цивилизованному миру, чтобы уничтожить агрессора экономически? Каковы будут последствия в долгосрочной перспективе? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Рубль. Фото: из открытых источников

В РФ ожидается падение ВВП на 20% во втором квартале, значительное ускорение инфляции

Россия имеет еще резервы, ресурс. Есть Фонд благосостояния, золотовалютные резервы. Правда, лишь около половины – остальное "заморожено". Есть золото. Но его будет проблематично продать, потому что покупатели, учитывая санкции, вряд ли решатся на такие операции с РФ.

Как минимум 200 млрд долларов – около 30% от общего ресурса, находится именно в России.

И вчера Центробанк РФ принял нестандартное решение для того, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию. А именно – обязательная продажа 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года. Именно это сейчас позволяет рублю удерживаться на плаву. И тогда как коммерческие банки устанавливают курс от 160 до 200 рублей за доллар, торги на межбанке поводились по курсу 90, а то и ниже 90 руб за доллар. Это связано с активной помощью со стороны экспортеров. Также было принято решение о фактической легализации капитала. В РФ много наличной валюты, которая также может быть использована для стабилизации.

Это запас прочности, который оставляет России возможность на протяжении нескольких недель, а то и месяца удерживать ситуацию под контролем. Всё будет зависеть от того, насколько экономика готова перестраиваться под санкции.

Сегодня уже были интересные новости о том, что пошли проблемы с поставками из Европы и не только. Уже невозможно осуществлять привычные операции. Многие компании уходят. Scania, Volvo (а это грузовые автомобили, двигатели, запчасти) и так далее. В перспективе это – серьезные проблемы.

К тому же, проведение самих военных действий против Украины, согласно некоторым данным, обходится РФ в 20 млрд долл – в день. То есть, 200 оставшихся миллиардов можно так "сжечь" за десять дней.

При этом, Центробанк РФ не может осуществлять интервенцию (действие центрального банка страны на валютном рынке, направленное на поддержание или ослабление национальной валюты – прим. ред.), поскольку российский рынок закрыт и откроется не раньше 5 марта. Надеются, что к тому времени ситуация стабилизируется. Не факт.

Тем временем активы РФ обрушились. Вчера Сбербанк в Лондоне упал на 75%. Так что Россия идет на жесткую посадку.

По некоторым расчетам, ожидается падение ВВП на 20% во втором квартале, значительное ускорение инфляция, что связано с резким ослаблением рубля и ростом цен на любой импорт.

Стоимость дефолтных свопов возросла до таких размеров, что указывает на возможный дефолт России. То есть, она может отказаться платить по своим обязательствам.

И это еще не весь санкционный пакет применен. Нет пока полноценного отказа от российских нефти и газа. А Газпромбанк, через который осуществляются операции по расчетам за эти энергоресурсы, еще не под санкциями. А вот, если и он попадет в "черный список", то система может сколлапсировать.

Конечно, от всего этого страдает и Европа. Но для РФ последствия будут куда более существенные. Стоимость кредитов там уже взлетела, стоимость ипотеки – взлетела, финансовая система сворачивается.

Чем дольше сопротивляется Украина, тем больше РФ погружает в бездну экономического кризиса

Что еще может сделать Запад? Отказаться от российских углеводородов. Экономика РФ полностью зависима от газа и нефтедолларов. И эмбарго на нефть и газ из РФ со стороны ЕС и других основных покупателей будет очередным очень ощутимым ударом по экономике.

Россия, понятно, будет пытаться переориентироваться на Китай. В результате чего станет очень сильно от него катастрофически зависимой. То есть, они как бы партнеры, но РФ точно в роли младшего, зависимого. Диверсифицировать свои поставки она уже не сможет. Потому что даже торговля с такими своими союзниками как Венесуэла и Северная Корея – это точно не тот уровень доходов, которые приносила торговля с ЕС, США и так далее.

Ситуацию с возможным ослаблением или снятием санкций уже озвучил президент США Джо Байден. По его словам, это можно будет рассмотреть лишь в случае деэскалации. Но последствия, в любом случае, для РФ будут жесткие. И отходить от этого удара Россия будет тяжело.

Ну, а пока они пытаются удержать ситуацию. Надеясь уже если не на блицкриг (тут ничего не вышло), то на получение относительно быстрой победы. Тогда издержки – ограничены, а Запад не успеет развернуть новые болезненные санкции. И у РФ хватает внутренних резервов для удержания ситуации. Ну, а чем дольше длятся военные действия, чем дольше сопротивляется Украина, тем больше РФ погружает в бездну экономического кризиса. За которым неминуемо потянется социальный и, возможно, политический.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина получила отказ объявить наше небо бесполетной зоной: почему США и НАТО против.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!