Избили старшеклассники: в России 10-летний мальчик впал в кому, а затем скончался

В российском городе Новосибирск 10-летний школьник впал в состояние комы и позже ушел из жизни в медицинском учреждении. Накануне его избили старшие школьники. Об этом сообщает mk.ru.

Мальчика нашли в ванной (фото из открытых источников)

Не так давно ребенок жаловался матери, что его избили старшие ученики. Но он не говорил, что его беспокоит, поэтому родители не шли к врачам. Но, 6 февраля родители нашли сына в ванне, он не подавал признаков жизни.

После экстренной госпитализации медики установили маленькому горожанину диагноз – состояние после клинической смерти. Пока нет информации, утонул мальчик, была ли какая-то другая причина, которая привела в состояние комы. На теле ребенка осталось немало гематом, ушибы и другие повреждения. Поэтому ответ, что же стало причиной смерти 10-летнего школьника, должны дать представители судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Херсоном в детском лагере 12-летний мальчик впал в кому. Неприятный инцидент произошел с юным отдыхающим в одном из летних лагерей в Херсонской области. Юный житель Запорожья упал на землю и упал в обморок. 12-летнего школьника без сознания увезли в больницу Геническа. Местные врачи рассказали, что мальчик находится в одной из палат и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Тимофей Дегальцев находится здесь в глубокой коме. Воспитатели утверждают, что в такое тяжелое состояние юный житель Запорожья рухнул внезапно, во время физической нагрузки. К сознанию ребенка окружающие не смогли вернуть, наоборот, по его телу пошли судороги и Тимофея без сознания отвезли в больницу.

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