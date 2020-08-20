Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов договорился о лечении Навального за границей

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Дмитрий Симоненко
Петр Верзилов , руководитель
российского интернет-издания "Медиазона" заявил, что берлинская клиника "Шарите"
готова принять на лечение российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом
он заявил сегодня Deutsche Welle.
По его словам, в 2018 году он сам проходил лечение в данном учреждении после отравления и сегодня обратился к руководству клиники с просьбой помочь Навальному.
Фото: Experts Medical
Юлия Навальная также склонна считать, что "Шарите"
на данный момент – лучший вариант для ее супруга.
В свою очередь, пресс-секретарь
профсоюза "Альянс врачей", который возглавляет лечащий врач
Навального Анастасия Васильева, сообщила о том, что уже несколько стран
вызвались оказать помощи в обследовании и лечении российского
оппозиционера.
Ранее, пресс-секретарь
основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией, Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что в лечебном
заведении Омска, где сейчас находится политик, не дают документы на его
транспортировку за рубеж. Позже юрист ФБК Иван Жданов написал у себя на странице, что Навальный на данный
момент "нетранспортабелен".
Тем временем, замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко сообщил, что врачи исключили у Навального возможность инсульта, острого инфаркта миокарда или инфекции, в том числе коронавирусной, а также ЧМТ.
Ранее "Комментарии" сообщили, что Навальный впал в кому.
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