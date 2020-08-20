Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов договорился о лечении Навального за границей

Петр Верзилов , руководитель российского интернет-издания "Медиазона" заявил, что берлинская клиника "Шарите" готова принять на лечение российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил сегодня Deutsche Welle.

По его словам, в 2018 году он сам проходил лечение в данном учреждении после отравления и сегодня обратился к руководству клиники с просьбой помочь Навальному.

Фото: Experts Medical

Юлия Навальная также склонна считать, что "Шарите" на данный момент – лучший вариант для ее супруга.



В свою очередь, пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей", который возглавляет лечащий врач Навального Анастасия Васильева, сообщила о том, что уже несколько стран вызвались оказать помощи в обследовании и лечении российского оппозиционера.

Ранее, пресс-секретарь основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией, Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что в лечебном заведении Омска, где сейчас находится политик, не дают документы на его транспортировку за рубеж. Позже юрист ФБК Иван Жданов написал у себя на странице, что Навальный на данный момент "нетранспортабелен".

Тем временем, замглавврача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко сообщил, что врачи исключили у Навального возможность инсульта, острого инфаркта миокарда или инфекции, в том числе коронавирусной, а также ЧМТ.

Ранее "Комментарии" сообщили, что Навальный впал в кому.

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