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Изменял долгое время: в РФ разводится самая крепкая звездная пара

Певица Алсу прожила 18 лет в браке с Яном Абрамовым.

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная в РФ певица Алсу , состоявшая в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, стала инициатором развода их супружеских отношений.

Изменял долгое время: в РФ разводится самая крепкая звездная пара

Певица Алсу и Ян Абрамов (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские телеграммы, певица лично оформила заявление в одном из судов российской столицы. "Заявление поступило в 418-й мировой участок", — пишет канал Mash .

Супруги решили разойтись после 18 лет брака. Причины развода пока неизвестны. У Алсу и Яна Абрамова есть трое детей, самому молодому – Рафаэлю – восемь лет. Иски о разделе имущества и правах опеки будут подаваться после развода.

О разводе их брака говорят уже давно. Как говорят — Абрамов уже долго изменял Алсу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Полина Гагарина официально рассталась с мужем . Популярная российская исполнительница Полина Гагарина официально развелась с мужем.

Ее муж Дмитрий Исхаков работает фотографом. Решение о разводе было принято в мировом суде района Печатники 28 декабря. Отмечается, что их дочь Мия остается жить с матерью. Но у отца также будет возможность постоянно видеться с 3-летней девочкой. Что касается имущества, то, по предварительным данным, певица хотела оставить все совместно нажитое, а также машину, себе. Ранее Дмитрий опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором призвал всех журналистов больше не мучить его вопросами о разводе.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков состояли в официальном браке 6 лет. Первые слухи о том, что в их семейной жизни начались проблемы, появились в мае 2020 года. А через месяц Дмитрий лично подтвердил, что они с Полиной разъехались и пока живут отдельно.



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Источник: https://t.me/mash/54547
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