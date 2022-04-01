Изоляция и безумие Путина: кто уберет диктатора – и только ли в Путине дело

Президент США Джо Байден заявил (правда, без веских доказательств), что есть некоторые признаки того, что президент РФ Владимир Путин самоизолируется и наказывает некоторых своих советников из-за провалов кампании в Украине. В свою очередь, российские пропаганда и статистика (по сути – та же пропаганда) уверяют, что все в РФ довольны происходящим, в том числе войной с Украиной. Как быстро могут (и могут ли) произойти перемены, когда не станет Путина? Кто его может убрать? И только ли в Путине тут дело? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Судя по предпочтениям народа, у власти могут быть либо путины, либо еще более радикальные персонажи – а-ля Жириновский

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов акцентирует: вся история России говорит о том, что не стоит отделять ее руководство от народа России.

"Не Путин создал путинскую Россию, а сама Россия создала Путина, который полностью отвечает ее запросам, ее видению места своей страны в мире. Доказательство тому – два последних опроса Левада-Центра, демонстрирующие, что рейтинг Путина только вырос после того, что РФ пошла на открытую агрессию против Украины и пугает весь мир, в том числе, как минимум, тактическим ядерным оружием. Да, к данным российских опросов можно относиться весьма скептически. Но почему-то, когда Левада-Центр показывал падение рейтингов Путина, мы этим данным доверяли, – напоминает эксперт. – При этом потерянные Путиным и единоросами проценты в прошлых опросах не переходили даже весьма условным либералам или демократам, а доставались еще более оголтелым, чем "Единая Россия", врагам Украины – КПРФ и ЛДНР".

Так что, отмечает Валерий Дымов, в России, судя по предпочтениям народа, у власти могут быть либо путины, либо еще более радикальные персонажи – а-ля Жириновский. Ну, а пока Россией правит Путин. Или Россия правит Путиным.

"Если говорить о ситуации последнего времени – Путин, действительно, самоизолировался. Сперва это была реакция на коронавирус (достойного ответа на этот вызов Кремль дать не сумел), потом – на открытое и немотивированное вторжение в Украину. Реалии оказались далеко не такими, какие выстроились в параноидальной голове вчерашнего подполковника КГБ. Мы видели, как проходили встречи Путина и с российской верхушкой, и с руководством других стран, посещавших Москву. С так называемыми лидерами так называемых демократий. Когда во время общения с тем же Макроном Путин отделил себя от него 6-8 метровым столом… Психологи говорят, что за такого рода поведением кроется обычный страх, который потом переходит в параноидальный ужас", – подчеркивает эксперт.

По его словам, в такого рода авторитарных (с всё большим креном в тоталитаризм) режимах окружение правителя подбирается им не на основе профессиональности и эффективности, а исключительно на основе лояльности. Поэтому практически всё окружение Путина заглядывает ему в рот. И никогда не будет говорить то, что может поставить под угрозу их место у властного корыта, а то и вообще – жизни.

"Конечно, хотелось бы, чтобы с устранением Путина путем того же дворцового переворота (в восстанье масс я не верю, да и опасно это слишком, т.к. может привести с талибанизации, сомализации ядерного государства со всеми вытекающими) закончились проблемы Украины и всего мира. Но уповать на это не стоит, – уверен Валерий Дымов. – В России нет критически мыслящих элит, нет той же немецкой аристократии, которая в 1944-м пыталась восстать против Гитлера. При этом — дворцовый переворот в РФ возможен, благо вся российская история ими изобилует. Это могут быть псевдоэлиты, те или иные круги власти, либо же те, кто был выбит из этих кругов. Именно этого боится Путин. Именно поэтому он то ли прячется в бункере, то ли скрывается еще где-то, изредка делая опасливые вылазки "в люди". Но важно понимать, что такой переворот не приведет к смене путинского режима на некий демократический. Однако он может стать триггером для процессов развала РФ, которых не произошло ранее лишь из-за резкого роста цен на нефть. И вот это уже вопрос мира может стать ближе. Потому что, подчеркиваю, проблемой сейчас является не сам Путин, а вся нынешняя неоимперская Россия".

Нельзя исключать вариант, что Путина сковырнут именно военные

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов согласен со словами американского президента, что Путин явно живет в капсуле. И он, похоже, сам себя изолировал.

"Путин живет в иллюзорном мире. Он требует от военных некой скорой победы в этой, как он считает, "специальной военной операции". Есть даже информация, что Путин предварительно назначил 7 мая крайним сроком окончания этой "операции". Чтобы 9 мая на параде огласить о такой "великой победе" России. Естественно, российские военные, учитывая мужественное сопротивление ВСУ и всего украинского народа, ничем Путина порадовать не могут. Скорее всего, стараются максимально умалчивать об обстановке на фронте. А он не меняет своего мнения, продолжает требовать побед. И нам явно назревает конфликтная ситуация. Растет недоверие", – отмечает эксперт.

Путин, продолжает Олег Жданов, начинает искать крайних, выискивать виноватых. Это всё сильно расшатывает ситуацию в военно-политическом блоке.

"Вряд ли верно мнение, что элита сплотилась вокруг Путина, потому что потеряла свои зарубежные активы. Думаю, что человек, который понес такие потери (и понимает – из-за кого на самом-то деле их понес), не особо горит желанием поддерживать виновника происшедшего. И от кого-то из этой "коносолидированной элиты" Путин вполне может получить по голове смертоносный удар условной табакеркой", – предупреждает эксперт.

Но в военном руководстве, подчеркивает он, ситуация еще сложнее. Там есть и страх, и недовольство Путиным.

"Каждый генерал-генштабист, идущий на работу, задается болезненными вопросами. Придется ли сегодня давать показания в ФСБ? Отстранят от должности из-за очередного путинского припадка или из-за провала очередной операции – или не отстранят? А тем временем в Украине выкашивают командный состав генералов. Они вынуждены ехать на фронт не только чтобы владеть реальной обстановкой, но и потому что ситуация в войсках – тяжелейшая. И чтобы избежать бунтов, разбегания личного состава по кустам, командование до армии включительно вынужденно находится в боевых порядках частей. Что подвергает их серьезной опасности. И оборачивается очередными похоронками, отстранениями, арестами, – отмечает Олег Жданов. – Так, командующий 6-й армии не просто отстранен, а арестован. Командующий 1-й армией находится под домашним арестом. Я более чем уверен, что они сейчас дают показание в ФСБ или Следкоме РФ касательно провалов на фронте. И вся эта ситуация может развиться в аналогичную той, что была показана в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" – "войско взбунтовалось, говорят царь – не настоящий". Так что не исключаю вариант, что Путина сковырнут именно военные. Без которых, согласно истории, фактически ни один переворот не обходился".

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