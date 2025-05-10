Известна позиция России по перемирию и переговорам с Украиной

Россия на переговорах с Си Цзиньпином выразила готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий . Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И, передают росСМИ.

Дмитрий Песков

Также высказался по поводу переговоров и перемирия с Украиной пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что Россия открыта к диалогу о мирном урегулировании конфликта в Украине, но давить на Москву бесполезно.

Также в эфире CNN Песков отметил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня, у Москвы есть своя позиция по перемирию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский заявил, что 12 мая должно начаться прекращение огня минимум на 30 дней. Украина и партнеры требуют этого от России.

"Эту позицию поддерживают и США. Именно Соединенные Штаты первыми предложили режим прекращения огня еще 11 марта во время переговоров в Саудовской Аравии. Остановка огня должна быть безусловной и всеобъемлющей: в воздухе, на море и на суше. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию", – заявил президент.

По его словам, если Россия откажется от всеобъемлющего и безусловного прекращения огня, должны быть ужесточены санкции. Всеобъемлющее прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира. Зеленский отметил, что Украина на разных уровнях работает с США и имеет продуктивный диалог с Президентом Трампом. Также команды европейских партнеров на постоянной коммуникации с Вашингтоном.