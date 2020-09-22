Известная российская телеведущая прошлась по улице голой и попала в психушку

В России произошел очередной скандал. Известная российская телеведущая и актриса Хильда Кармен, которая ведет программу о путешествиях “Удиви меня” на одном из федеральных каналов, прошлась по улице голой. Об этом сообщает российский канал РЕН ТВ.

Инцидент с медийной личностью произошел в подмосковном Раменском. Многие засняли на видео, как 27-летняя Хильда Кармен идет по улице в обнаженном виде, а следом за ней едут сотрудники ДПС. В результате такой прогулки девушку забрали в психбольницу. Некоторые СМИ сообщают, что в крови телеведущей нашли следы запрещенных веществ, другие же утверждают обратное. По предварительной информации, странному поведению способствовал нервный срыв.

Когда Кармен забирали медики скорой, она оказывала сопротивление. Сейчас девушка находится на лечении.

Напомним, в сети появилась информация о том, что известная модель Наталья Водянова официально стала женой французского миллиардера Антуана Арно. И вчера эту новость подтвердила сама знаменитость, опубликовав первые свадебные кадры.



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