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Известную актрису в российском театре заменили людьми в цветах флага Украины

Лариса Удовиченко попала в скандал

10 января 2023, 21:55 comments1127
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Автор:

Лиля Воробьева

Недавно в российском городе Санкт-Петербург состоялось новое театральное представление, которое называлось "Игра на вылет". Именно здесь и произошла неожиданность. В спектакле в одной из главных ролей была задействована актриса Лариса Удовиченко, но она не участвовала в спектакле.

Известную актрису в российском театре заменили людьми в цветах флага Украины

Российская актриса Лариса Удовиченко (фото из открытых источников)

На месте исполнительницы одной из главных ролей вышли Татьяна Абрамова и новые актеры в цветах украинского флага Украины. Как информируют российские СМИ, это раньше не наблюдалось.

"На Абрамовой была голубая блуза и желтый цветок на голове, на артисте — голубой пиджак с желтым цветком. Последняя капля — это когда выходит актриса в голубом платье и длинных желтых перчатках", — рассказала одна из возмущенных российских зрительниц, комментируя спектакль.

Пользователи социальных сетей начали критиковать не появившуюся на сцене Удовиченко, потому что, как утверждают представители российского кремлевского режима Кремля – это свидетельствует о неуважение к ним.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита заговорила на украинском языке и обратилась к Зеленскому . Несколько дней назад украинский президент ввел санкции, коснувшиеся 119 россиян, в том числе и исполнителей, которым запрещен въезд в Украину. Некоторые высказались по этому поводу. В частности, российская певица Лолита Милявская. Свои мнения на этот счет она обнародовала в видеоролике в социальных сетях. Лолита еще потягалась в постели и не слышала о санкциях и списке коллег, которые, как и она попала туда. Санкционный список ей переслал знакомый. Лица, попавшие в список, теперь не имеют права появиться на украинской территории. Но, как говорит Лолита, ее больше всего развеселил пункт, касающийся наград. Здесь артистка заговорила на украинском языке.



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