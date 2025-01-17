Известный расследователь сообщил, что Путин отдал приказ его убить

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ о его похищении и убийстве, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Котрикадзе Дзядко.

Владимир Путин

"Планы были страшными, не просто планами слежения, а по меньшей мере похищение и вывоз в Москву. А больше всего – страшная смерть, потому что они (фигуранты дела о шпионаже, которое слушается в лондонском суде – ред.) придумывали страшные формы смерти. Единственное, что новое для меня, читая из материалов, изданных английскими газетами, – это то, что уже доказано, что все это было по собственному приказу самого Путина, а не условного генерала ФСБ или ГРУ", – сказал Грозев.

По его словам, приказ был отдан 14 декабря 2020 года в день обнародования расследования об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В настоящее время в лондонском Центральном уголовном суде продолжается рассмотрение дела против граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России.

Из материалов этого дела стало известно, что бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard Ян Марсалек и гражданин Болгарии Орлин Русев, подозреваемые в связях с российскими спецслужбами, планировали похищение и убийство Грозева.

В суде прокуроры рассказали присяжным, что в 2021 году Марсалек и Русев обсуждали в переписке разные варианты действий: похищение ноутбука и телефона журналиста, передачу их в посольство РФ, поджог его имущества, похищение в Москву и даже физическую ликвидацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об отравлении Навального и его лечении в Германии.



