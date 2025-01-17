Известный расследователь сообщил, что Путин отдал приказ его убить

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Ткачик Олеся
Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ о его похищении и убийстве, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Котрикадзе Дзядко.
Владимир Путин
По его словам, приказ был отдан 14 декабря 2020 года в день обнародования расследования об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок".
В настоящее время в лондонском Центральном уголовном суде продолжается рассмотрение дела против граждан Болгарии, обвиняемых в шпионаже в пользу России.
Из материалов этого дела стало известно, что бывший операционный директор финансового стартапа Wirecard Ян Марсалек и гражданин Болгарии Орлин Русев, подозреваемые в связях с российскими спецслужбами, планировали похищение и убийство Грозева.
В суде прокуроры рассказали присяжным, что в 2021 году Марсалек и Русев обсуждали в переписке разные варианты действий: похищение ноутбука и телефона журналиста, передачу их в посольство РФ, поджог его имущества, похищение в Москву и даже физическую ликвидацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об отравлении Навального и его лечении в Германии.
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