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Известный российский актер в неадекватном состоянии устроил погром в клубе (ВИДЕО)

Джигурда засмеялась даже в России.

6 марта 2024, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость Никита Джигурда, которого не раз видели в неадекватном состоянии еще с одной российской звездой Анастасией Волочковой, совершил очередную затею.

Известный российский актер в неадекватном состоянии устроил погром в клубе (ВИДЕО)

Никита Джигурда (фото из открытых источников)

На днях он был инициатором погрома в одном из клубов букмекерской компании "Лига Ставок".

Судя по записям с камер наблюдения, у эпатажного артиста случилась большая ставка, по этому поводу он начал безобразничать в клубе: выкрикивал, бегал залом, вылез на стол и падал из него, цеплялся к работникам клуба.

Как информируют российские СМИ, несмотря на проделки актера, выигрыш ему выплатили в полном размере.

"Теперь осталось узнать — заинтересуется ли этими видео полиция, у любителя ли не самых адекватных проделок будет возможность потратить весь сорванный куш", — написали в российских Telegram-каналах.

Известно, что Джигурда родом из Киева, однако, построил свою карьеру скандальный актер в России. Там он проживает уже много времени. После начала полномасштабной русской войны он так и остался в стране-агрессорке.

К тому же Джигурда публично поддерживает войну в Украине и имеет российское гражданство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер , учившийся во Львове, сделал заявление о войне. Российский актер, продюсер и телеведущий еврейского происхождения Леонид Ярмольник поддержал Россию в войне против Украины. По словам актера, он на той стороне, "борющейся за победу света".

Леонид Ярмольник долгое время оставался в стороне от российского вторжения, а в начале полномасштабного вторжения уехал из России в Литву. Теперь же Ярмольник призывает всех выехавших из России возвращаться.


 



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