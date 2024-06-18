Известный российский певец поддержал "Азов" и спел по-украински (ВИДЕО)

Известный российский рэпер Noize MC, осудивший войну РФ против Украины, выступил на концерте в Испании. Во время выступления он появился на сцене в футболке с эмблемой батальона "Азов".

Noize MC (фото из открытых источников)

Сначала он прятал футболку под курткой, но, заметив в зале сине-желтое знамя с логотипом "Азова", быстро расстегнул куртку, чтобы показать футболку.



После демонстрации футболки он снова застегнул куртку.



Также во время концерта Noize MC даже исполнил украиноязычный трек Вуду, который он написал незадолго до начала полномасштабного вторжения.



В комментариях под видео, размещенном в TikTok, была значительная реакция со стороны россиян, выражавших свои гневные эмоции и пропаганду. Тем временем, украинцы поблагодарили Noize MC за то, что он с 2014 года стоит на стороне правды.



Артист публично осудил вторжение России в Украину в феврале 2022 года. В совместном заявлении с "Монеточкой" они заявили о своем несогласии с "ужасной и позорной войной, развязанной российским правительством против Украины".



18 ноября 2022 года Минюст РФ внес музыканта в список "иноагентов".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один известный актер покинул Россию и назвал причину. Россиянин Александр Феклистов, исполнявший одну из главных ролей в известном сериале "Сваты" сказал о том, что покинул страну-агрессору РФ. После того, как Феклистов публично выступил против кровавой войны в Украине, которую начала его страна, спектакли с его участием начали массово отменять.

Некоторое время после начала полномасштабной войны Феклистов еще оставался в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Однако не перенес массовых отмен и уехал жить в Испанию и сейчас нет планов возвращаться в РФ.

