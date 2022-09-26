Известный российский путинист разозлился из-за повестки зятю

Популярный в России продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий войну в Украине, пожаловался, что его зятю, у которого месяц назад родился ребенок, пришла повестка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Starhit".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание рассказывает, что Пригожин неожиданно оказался противником мобилизации, но только после того, как его родных коснулся этот вопрос. Ранее продюсер уже рассказывал, что молодые люди в России начали получать повестки. Такая позиция Пригожина может быть вызвана тем, что он понимает, что есть очень большой риск, что его зять не вернется обратно в Россию после участия в так называемой "спецоперации" Кремля в Украине, где гибнет очень много российских военных.

Фигура Иосифа Пригожина хорошо известна в России. Он оказался среди тех представителей шоу-бизнеса, которые активно поддерживают путинский режим. Начиная с 2014-го года продюсер начал активно петь дифирамбы Путину и его окружению.

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