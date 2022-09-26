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Известный российский путинист разозлился из-за повестки зятю

Вероятно, Иосиф Пригожин не хочет, чтобы его дочь стала вдовой

сегодня, 17:02 comments1986
Автор:

Кравцев Сергей
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Популярный в России продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий войну в Украине, пожаловался, что его зятю, у которого месяц назад родился ребенок, пришла повестка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Starhit".

Известный российский путинист разозлился из-за повестки зятю

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание рассказывает, что Пригожин неожиданно оказался противником мобилизации, но только после того, как его родных коснулся этот вопрос. Ранее продюсер уже рассказывал, что молодые люди в России начали получать повестки. Такая позиция Пригожина может быть вызвана тем, что он понимает, что есть очень большой риск, что его зять не вернется обратно в Россию после участия в так называемой "спецоперации" Кремля в Украине, где гибнет очень много российских военных.

Фигура Иосифа Пригожина хорошо известна в России. Он оказался среди тех представителей шоу-бизнеса, которые активно поддерживают путинский режим. Начиная с 2014-го года продюсер начал активно петь дифирамбы Путину и его окружению.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России нарастают протесты против мобилизации. Участились поджоги военкоматов, в Дагестане – столкновения с полицией. Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении вновь уделил внимание этим событиям, призвав россиян не подчиняться этой преступной затее Путина. Есть ли шанс, что мобилизация взорвет РФ изнутри? Что может ускорить процесс падения путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - в британской разведке рассказали, какая судьба ждет мобилизованных в России.



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/iosif-prigojin-muju-docheri-prishla-povestka-a-u-nih-rebenok-tolko-rodilsya-287070/
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