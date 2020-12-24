Известный телеканал попался на фейке о российском политике

ТРК "Настоящее Время", который финансируется из бюджета США, был пойман на фейке о российском политике и нардепе от фракции "Единой России" Дмитрии Вяткине. После разоблачения администрация телеканала принесла публичные извинения, назвав представленный факт ошибкой.

Так, стало известно, что в одной из программ канала в эфир была выложена аудиозапись беседы представительницы СМИ и якобы указанного выше политика. Мужчину попросили прокомментировать законопроект о наказании за клевету в интернете. Голос на записи ответил: "Идите в ж...пу".

Вяткин на своей странице в соцсети опроверг данный факт, да и вообще отрицал факт общения с представителями телеканала. Также он заявил, что не позволяет себе грубости с журналистами.

"На записи явно не мой голос. Кто там общается с журналисткой — понятия не имею", — заявил Вяткин

После заявления российского политика, на официальном сайте телеканала появилось сообщение — опровержение, а также извинение за допущенную ошибку.





Ранее "Комментарии" писали о том, что очередной политический скандал произошел во Львове. Так, стало известно, что в социальных сетях городская мэрия опубликовала видеоролик, в котором на 24 секунде мелькает карта Украины не в полном составе — она изображена без Крыма.

Кроме того, порталу стало известно о том, что в России нацгвардейцу Виталию Маркиву вручили обвинение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Правда, процедура вручения обвинения прошла заочно. Об этом пишет служба по связям с общественностью Следственного комитета Российской Федерации.





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